Зеленський: Російські ілюзії щодо Криму тануть

Військовий флот РФ поступово тікає з Криму, заявив під час парламентського саміту "Кримської платформи" президент України Володимир Зеленський.

Ілюзії Росії щодо упокорення анексованого Криму тануть, заявив у вівторок, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на парламентському саміті "Кримської платформи".

"За рахунок свідомого заселення півострова сотнями тисяч громадян РФ і масштабних репресій окупанта проти усіх форм свободи та опору могло виникнути враження, що Крим нібито упокорений. Зараз ілюзії тануть", - сказав він.

"Російський флот поступово тікає з Криму"

Зеленський додав, що "російський військовий флот більше не здатний оперувати у західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму".

"І це історичне досягнення", - наголосив він, зауваживши, що нещодавно "російський керівник був змушений заявити про створення нової бази залишків Чорноморського флоту на окупованій території Грузії".

"Тобто максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх скрізь дістанемо", - пообіцяв український лідер.

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"Повний вогневий контроль над Кримом - питання часу"

Зеленський визнав, що Україна поки що не досягла повного вогневого контролю над Кримом і прилеглими водами, але запевнив, що це - "це питання часу".

При цьому він наголосив, що для "російських терористів тепер немає жодної бази безпеки та надійного логістичного маршруту в Криму і на окупованих частинах Чорноморського й Азовського узбережжя".

"Наша мета - це повна деокупація української землі. Повна. Включно з Кримом. Ми маємо її реалізувати", - наголосив президент.

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"Україна повернула Чорному морю роль безпекової артерії"

Він зауважив, що "Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність".

"Спочатку разом із ООН і Туреччиною ми змогли запустити Чорноморську зернову ініціативу, згодом додали гуманітарну ініціативу "Зерно з України", а коли РФ вирішила зруйнувати і таку архітектуру продовольчої безпеки, ми запустили нові тимчасові експортні маршрути з наших морських портів", - сказав Зеленський.

За його словами, від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлені на підхід ще понад 50.

Кримська платформа

Міжнародний дипломатичний формат "Кримська платформа" був заснований українською владою у 2021 році. Мета - привернути увагу світової спільноти до ситуації на окупованому Кримському півострові та його деокупація.

Її вже тричі проводили на рівні глав урядів і держав. Також "Кримську платформу" проводять на рівні спікерів парламентів. Перша така зустріч відбулася у жовтні минулого року в столиці Хорватії Загребі. Цього року саміт проводять у столиці Чехії Празі. Його відкрили голови обох палат чеського парламенту та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Очікується, що в саміті візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.