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Зеленський: РФ вже випустила по Україні майже 2 тис. дронів

Анастасія Шепелева
30 хв. тому

Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ випустили по Україні вже щонайменше 1961 бойовий дрон. Після однієї з атак, під час якої під ударом опинилася портова інфраструктура Ізмаїла, уламки дронів шукали в Румунії.

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Сили ППО України збивають дрон Shahed у небі над Києвом, 30 травня 2023 року
Сили ППО України збивають дрон Shahed у небі над Києвом, 30 травня 2023 рокуФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Російські війська загалом вже випустили проти України щонайменше 1961 дрон іранського виробництва Shahed-136, значну частину яких вдалося збити, заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні у четвер, 3 серпня.

"На жаль, не всі (вдалося збити - Ред.). Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників і представниць України", - наголосив Зеленський.

Окремо він відзначив роботу Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам "Шахедами". Також президент виділив роботу бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії на Мелітопольському напрямку.

Загалом Зеленський назвав ситуацію на фронті важкою, втім зазначив, що сили оборони України мають перевагу над військами РФ. "Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки – усюди непросто. Але, що б не робив ворог, саме українська сила домінує", - наголосив Зеленський.

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У Румунії не виявили уламки дронів

Днем раніше Росія вдарила дронами по портовій інфраструктурі Ізмаїла, який розташований неподалік Румунії. Внаслідок атаки було пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке "очікували країни Африки, Китай, Ізраїль", заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У Румунії назвали удар "воєнним злочином", наголосивши на тому, що ці атаки відбуваються у безпосередній близькості до країни, яка є членом НАТО. А після повідомлень влади комуни Чаталкіой повіту Тулча про підозри, що на територію Румунії випадково впали уламків дронів, якими війська РФ атакували Україну, у міноборони країни ініціювали перевірку. Втім, уламків не виявили. 

"Наразі не було виявлено конкретних елементів, які б підтверджували поширені гіпотези, - йдеться у заяві міноборони Румунії, оприлюдненій 3 серпня. - Безпілотники, використані Російською Федерацією в цих незаконних і невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії".

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Сили ППО України збивають дрон Shahed у небі над Києвом, 30 травня 2023 року

Зеленський: РФ вже випустила по Україні майже 2 тис. дронів

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