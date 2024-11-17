Зеленський: Росія вдарила 120 ракетами та 90 дронами

Війська РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні, випустивши понад 200 засобів повітряного нападу. Влучання зафіксували в об'єкти енергетики в різних регіонах. Щонайменше восьмеро людей загинули.

За ніч і ранок неділі, 17 листопада, російські війська випустили по Україні близько 120 ракет та 90 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей", - повідомив глава української держави у Telegram.

За його словами, Росія цілилася по енергетичній інфраструктурі України, є пошкодження об'єктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок дронової атаки двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. "Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення", - додав Зеленський.

Під ударом - теплоелектростанції ДТЕК

Як повідомили в "ДТЕК", під час атаки під ударом опинилися теплоелектростанції, було серйозно пошкоджено обладання. Роботи з їх відновлення вже ведуться, запевнили в компанії.

Про влучання в об'єкти енергоінфраструктури вже повідомили ОВА Вінниччини і Волині. За даними глави Волинської ОВА Івана Рудницького, в регіоні, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. Він запевнив, що ситуація стабільна та контрольована, у деяких громадах вже розпочали відновлювати електропостачання.

На Вінниччині, як повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, також без жертв та постраждалих. "Світло поступово відновлюється", - додала вона.

В постраждалих регіонах розгортають "пункти незламності".

Також росіяни завдали трьох ударів по Запоріжжю, націлюючись на критичну інфраструктуру. За даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, у місті поранень дістали двоє дітей, 59-річного чоловіка госпіталізували.

Українська столиця, за словами глави КМВА Сергія Попка, такого масштабного ракетно-дронового удару не переживала вже майже три місяці. По Києву били крилатими, аеробалістичними, балістичними та гіперзвуковими ракетами, а також з БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі та сумарно тривала майже п'ять годин. Внаслідок атаки у Печерському районі пошкоджено п'ятиповерхівку.

В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення. "Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу", - зазначив Попко.

Є жертви серед цивільних

У Шептицькому районі Львівщини внаслідок падіння уламків російської ракети одна людина загинула, двоє - травмовані, повідомив голова РВА Дяченко.

У Дніпровському районі Херсона від удару дрона загинув чоловік, який перебував у автівці, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Наразі встановлюється особа загиблого.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу депо загинуло двоє залізничників, ще троє зазнали поранень, їх стан наразі задовільний, повідомили в "Укрзалізниці". Були знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, спостерігалися затримки поїздів.

У Дніпрі під час атаки РФ 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. "Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж", - повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

У Кременчуцькому районі Полтавщини уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок, зайнялися п'ять автомобілів. Є поранений, якого у важкому стані доставили до лікарні, повідомив глава ОВА Філіп Пронін.

На Прикарпатті під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією, зазначила глава ОВА Світлана Онищук. Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Івано-Франківщини, обійшлося без постраждалих.

На Одещині через пошкодження енергоінфраструктури зафіксовані перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, повідомив глава ОВА Олег Кіпер. В регіоні запроваджені екстрені відключення світла за вказівкою "Укренерго". Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури живлять за допомогою генераторів. "На цю хвилину спеціалісти вживають усі можливі заходи, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин", - запевнив Кіпер.

Згодом чиновник повідомив про двох загиблих. "Внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Також поранення отримав 17-річний хлопець. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу", - написав він.

У Житомирському районі, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через атаку постраждало приватне домоволодіння, пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Травмованих та загиблих немає.

На Київщині уламками ракет пошкоджено приватні житлові й господарчі будівлі, будівлю клубу та бібліотеки, а також два легкових автомобілі. У приватному гаражі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих і загиблих немає, додали в ДСНС.

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