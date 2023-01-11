Зеленський: РФ вдає взяття Соледару для мобілізації

Заяви Росії про захоплення міста Соледар на Донеччині є пропагандистським маневром, аби російське населення підтримало мобілізацію. Про це заявив у середу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара - майже повністю зруйнованого окупантами міста - ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію", - сказав він.

За словами Зеленського, нині бої тривають і донецький напрямок - тримається. "І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону", - наголосив він.

Раніше українські розвідники повідомляли, що в РФ можуть оголосити з 15 січня про додаткову мобілізацію. За даними Головного управління розвідки міноборони України, з 9 січня в РФ обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним. Водночас російські посадовці назвали цю інформацію "диверсією".

Бої за Соледар

Місто Соледар на Донеччині вже кілька днів є однією з найгарячіших точок, так як російські окупанти активізували штурм позиції українських захисників. Станом на 11 січня окупанти намагалися взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання українських підрозділів, повідомив у вечірньому зведення генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

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Журналісти телеканалу CNN, які зараз перебувають біля Соледара, повідомили, що українські війська почуваються впевнено і ознак відступу ЗСУ із міста немає. Однак, як повідомив CNN неназваний український військовий, ситуація складна, а росіяни глушать зв'язок, що ускладнює координацію. За словами військового, наступні 24 години у Соледарі будуть критичними.

Напередодні керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин повідомив про повне захоплення Соледару та нібито оточення близько 500 українських військових. Однак згодом його слова спростували не лише українські військові, а навіть міноборони РФ.