Зеленський різко відреагував на "технологічну дуель" Путіна

Володимир Зеленський прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про його пропозицію провести "дуель" з Заходом, що передбачатиме удар "Орешником" по Києву. "Ви вважаєте, що це - адекватна людина? Просто відморозки", - сказав він на пресконференції журналістам у Брюсселі у четвер, 19 грудня.

Путін запропонував США провести "високотехнологічну дуель XXI століття" з ударом ракетою "Орешник" по Києву під час пресконференції за підсумками року ("Пряма лінія") 19 грудня. Президент РФ стверджує, що у західних сил протиповітряної оборони (ППО) немає шансів відбити такий удар. "Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО, а ми завдамо туди удару "Орешником". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона?" - запропонував він.

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Зеленський: Ми не можемо жити із замороженим конфліктом

Також Зеленський у Брюсселі наголосив, що Україна не може жити в замороженому конфлікті, тому для перемир'я Україні необхідне розуміння майбутньої ситуації. "Щодо питання припинення вогню. Ми маємо зрозуміти, що не можемо жити з замороженим конфліктом. (...) Треба знати, що (буде) завтра, щоб сьогодні було припинення вогню", - сказав він.

При цьому український лідер наголосив на важливості спільних гарантій безпеки від США та Європейського Союзу. "Європейських гарантій буде недостатньо Україні. Це не можна обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії в будь-якому разі - сьогоднішні чи майбутні - це НАТО, і НАТО базується на рішенні і США, і європейських лідерів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів у Брюсселі зустріч із генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте, ключовою темою якої стали гарантії безпеки Україні.