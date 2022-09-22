Зеленський: РФ хоче підготувати взимку сили для наступу

211-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 22 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 22 вересня (час київський).

++08.38++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провів на полях генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку 21 вересня зустріч з міністрами закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та України Дмитром Кулебою.

За його словами, тривають "реальні переговори" щодо створення охоронної зони навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Він визнав, що конкретних результатів поки досягнути не вдалося, але зазначив, що за його враженням, усі сторони вважають важливим створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. "Ми повинні визначитися якнайшвидше", - цитує агентство dpa слова Гроссі, який занепокоєний погіршенням ситуації на станції.

Гендиректор МАГАТЕ сподівається, що зможе здійснити ще один візит в Україну, а потім - у Росію, щоби продовжити переговори.

Читайте також: Зеленський - МАГАТЕ: Підтримаємо лише демілітаризовану "зону захисту ЗАЕС"

++08.28++

Росія завдала удару по Запоріжжю. "Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++08.20++

Росія здійснила в Україні близько 40 тисяч воєнних злочинів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який відкрив 21 вересня у Нью-Йорку виставку "Російські воєнні злочини".

Шмигаль нагадав, що для покарання воєнних злочинців Україна запропонувала створити Спеціальний міжнародний трибунал, який став би доповненням до роботи Міжнародного кримінального суду. "Саме в його компетенції розслідувати злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини. Розраховуємо на широку міжнародну підтримку", - написав український прем'єр у Telegram.

++08.12++

Росія завдала вісім ракетних і 16 авіаційних ударів по території України 21 вересня та здійснила 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах, внаслідок чого постраждала інфраструктура більше 40 населених пунктів. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

"Порушення норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбили за добу атаки російської армії в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Українська авіація завдала 41 удар по російських позиціях, уразивши 21 район зосередження сил і техніки РФ, чотири опорних пункти, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Українські ракетні війська та артилерія нанесли удари по 24 російських об'єктах: чотирьох пунктах управління різного рівня, чотирьох районах зосередження сил і техніки РФ, сімох складах боєприпасів. В зону ураження потрапили чотири об'єкти протиповітряної оборони та артилерії РФ.

++08.00++

Президент України Володимир Зеленський озвучив на засіданні генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй так звану "формулу миру" - передумови, які, на його переконання, допоможуть припинити війну.

Перша - покарання РФ. Вона включає санкції, в тому числі блокування торгівлі та відносин з РФ, допоки Україна не відновить свої кордони, а Росія не компенсує збитки за війну. Також ідеться про ізоляцію РФ у міжнародних організаціях - позбавлення права голосу, прав делегацій, права вето в Раді безпеці ООН. Крім того, йдеться про персональні санкції до пропагандистів, візові обмеження для громадян РФ. Зеленський повідомив, що Україна підготувала та представить всім державам конкретні кроки для створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Також Україна звернеться до генасамблеї щодо створення міжнародного компенсаційного механізму.

Друга - фінансова, військова, в тому числі розвідувальна допомога Україні. Зокрема, Зеленський попросив про наступальну далекобійну зброю та протиповітряну оборону. Цей пункт президент України мотивував необхідністю захисту життя українців від російських солдатів. У цьому контексті він розповів про сліди тортур, виявлені на тілах людей, ексгумованих із масового поховання в звільненому Ізюмі. "Запитайте у представників Росії, чому в російських військових такий потяг до кастрації. Що роблять із ними самими, щоб вони бажали робити таке з іншими?", - сказав Зеленський.

Третя - пов'язана з глобальною безпекою. Зокрема, Зеленський наполягає на обмеженні цін на російські енергоресурси, а також на визнанні РФ державою-спонсором тероризму на всіх рівнях у всіх країнах. "Якщо ви не маєте юридичного механізму, ви можете ухвалити політичне рішення - на рівні парламентів", - сказав він.

Четверта - гарантії безпеки України. Йдеться про пропозиції юридично обов'язкових багатосторонніх і двосторонніх договорів. Зеленський повідомив, що Україна вже представляє їх партнерам.

++07.49++

Зеленський: РФ хоче підготувати взимку сили для наступу

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, розповів, що за час свого перебування на посаді до 24 лютого Україна провела 88 раундів переговорів із Росією, але та не тільки не припинила агресію, яку розпочала в 2014 році, а й перевела її у повномасштабне вторгнення.

"Ось і зараз, коли Росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Росія хоче перезимувати на захопленій території України та підготувати сили для спроби нового наступу. Для нових Буч, нових Ізюмів. Або принаймні забезпечити собі фортифікацію на захопленій землі та військову мобілізацію вдома. Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз", - заявив він.

Зеленський зазначив, що РФ висловлює готовність до переговорів, але в той же час оголошує мобілізацію, а на окупованих територіях - псевдореферендуми. "Росія хоче війни. І я виключаю, що врегулювання може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру. Що далі заходить російський терор, то менша ймовірність, що взагалі хто-небудь у світі сідатиме за один стіл із Росією", - наголосив президент України.

++07.32++

Україна повернула понад 200 полонених в обмін на Медведчука

Україна повернула з російського полону 215 людей. Серед них 124 офіцери, 108 військових із полку "Азов", 188 бійців з "Азовсталі" та Маріуполя, восьмеро поранених під час теракту в Оленівці.

200 громадян обміняли на нардепа від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, п'ятьох - на 55 російських полонених.

Ще 10 звільнених - іноземці з п'яти країн, які воювали за Україну. Вони перебувають в Саудівській Аравії.

П'ятьох командирів "Азова" відправили до Туреччини, де вони перебуватимуть під гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана. Інші звільнені - вже на території України.

Читайте детальніше: