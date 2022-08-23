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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Володимир Зеленський (праворуч) і Анджей Дуда у Києві, 23 серпня 2022 року
Володимир Зеленський (праворуч) і Анджей Дуда у Києві, 23 серпня 2022 рокуФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Ракетних ударів РФ на свята може побільшати

Ігор Бурдига
3 год. тому

Президент України застеріг, що Росія може збільшити кількість ударів по державних та інфраструктурних об'єктах, але пообіцяв відповідати.

https://www.dw.com/uk/zelenskij-raketnih-udariv-rf-na-svata-moze-pobilsati/a-62898653

Російська армія може в наступні дні збільшити кількість ракетних ударів по території України в зв'язку зі святкуванням Дня державного прапора та Дня незалежності, застеріг президент України Володимир Зеленський.

"Є досить узагальнена інформація від наших партнерів, наша розвідка з ними працює. Чи є загроза? Загроза є - вона щоденна. Ми знаємо пріоритети (цілей ударів - Ред.) - по об'єктах інфраструктури і державних інституціях. Не те щоб щось дуже змінилось, починаючи з першого дня (війни. - Ред.)", - зазначив він під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вівторок, 23 серпня, в Києві.

За словами глави української держави, він не має детальнішої інформації щодо планів РФ. Втім, Зеленський пообіцяв "потужну відповідь" в разі нових атак. "Для мене як для президента немає різниці: Київ, Чернігів чи Донбас, Харків, Запоріжжя. Там всюди наші українці живуть. І відповідь буде така сама. З кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильнішою", - попередив Володимир Зеленський.

Алея сміливості для польського президента

Анджей Дуда, у свою чергу, відповідаючи на питання про ризики перебування в столиці України в ці дні, зазначив, що своїм особистим візитом прагнув висловити підтримку українському народу саме в ці дні.

Президенти України і Польщі на Алеї сміливості перед Верховною Радою
Президенти України і Польщі на Алеї сміливості перед Верховною РадоюФото: Igor Burdyga/DW

"Коли людина береться представляти свою державу, це час від часу пов'язано з певним ризиком… Але ми тут, щоб разом відзначити це свято і щоб показати, що Україна бореться", - заявив польський президент. Володимир Зеленський за це назвав його "сміливою людиною" і присвятив іменну табличку на новій Алеї сміливості на площі під Верховною Радою.

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Лідери України та Польщі розповіли журналістам, що обговорили кілька важливих питань співпраці між державами, зокрема, постачання озброєнь, яких бракує на війні проти РФ, а також економічну співпрацю та товарообмін. Втім, деталі досягнутих домовленостей вони не розкрили.

Анджей Дуда також візьме участь у саміті "Кримської платформи", який розпочнеться пізніше ввечері у режимі онлайн.

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