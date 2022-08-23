Зеленський: Ракетних ударів РФ на свята може побільшати

Російська армія може в наступні дні збільшити кількість ракетних ударів по території України в зв'язку зі святкуванням Дня державного прапора та Дня незалежності, застеріг президент України Володимир Зеленський.
"Є досить узагальнена інформація від наших партнерів, наша розвідка з ними працює. Чи є загроза? Загроза є - вона щоденна. Ми знаємо пріоритети (цілей ударів - Ред.) - по об'єктах інфраструктури і державних інституціях. Не те щоб щось дуже змінилось, починаючи з першого дня (війни. - Ред.)", - зазначив він під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вівторок, 23 серпня, в Києві.
За словами глави української держави, він не має детальнішої інформації щодо планів РФ. Втім, Зеленський пообіцяв "потужну відповідь" в разі нових атак. "Для мене як для президента немає різниці: Київ, Чернігів чи Донбас, Харків, Запоріжжя. Там всюди наші українці живуть. І відповідь буде така сама. З кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильнішою", - попередив Володимир Зеленський.
Алея сміливості для польського президента
Анджей Дуда, у свою чергу, відповідаючи на питання про ризики перебування в столиці України в ці дні, зазначив, що своїм особистим візитом прагнув висловити підтримку українському народу саме в ці дні.
"Коли людина береться представляти свою державу, це час від часу пов'язано з певним ризиком… Але ми тут, щоб разом відзначити це свято і щоб показати, що Україна бореться", - заявив польський президент. Володимир Зеленський за це назвав його "сміливою людиною" і присвятив іменну табличку на новій Алеї сміливості на площі під Верховною Радою.
Лідери України та Польщі розповіли журналістам, що обговорили кілька важливих питань співпраці між державами, зокрема, постачання озброєнь, яких бракує на війні проти РФ, а також економічну співпрацю та товарообмін. Втім, деталі досягнутих домовленостей вони не розкрили.