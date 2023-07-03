Зеленський: Путін втрачає контроль над росіянами

Путін не контролює ситуацію в регіонах, його вертикаль влади руйнується, заявив Зеленський в інтерв'ю CNN, коментуючи спробу заколоту ПВК "Вагнер" у Росії.

Реакція президента Росії Володимира Путіна на спробу збройного заколоту приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним була "слабкою". Путін втрачає контроль над власним народом, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській телекомпанії CNN , оприлюдненому в понеділок, 3 липня.

"Ми бачимо, що він (Путін. - Ред.) не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах", - сказав Зеленський.

На його думку, спроба заколоту в Росії продемонструвала, що вертикаль влади Путіна руйнується. За твердженням Зеленського, звіти української розвідки свідчать про те, що половина російського населення підтримує Пригожина та заколот "вагнерівців".

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Зеленський: Україна не має секретів від ЦРУ

В інтерв'ю Зеленського також запитали про нещодавній візит голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки Вільяма Бернса до Києва.

Зеленський заявив, що був "здивований" тим, що про його зустріч з Бернсом повідомили ЗМІ. "Моє спілкування з главою ЦРУ завжди має бути за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі: що потрібно Україні і як Україна готова діяти", - сказав він.

"У нас немає ніяких секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші стосунки, і наші спецслужби спілкуються між собою. Я розповів йому про всі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні", - додав президент.

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Зеленський: Без Криму перемоги не буде

Зеленський вкотре наголосив, що кінцевою метою України є звільнення анексованого Росією в 2014 році Криму.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", - сказав він. Відповідаючи на запитання, чи існує сценарій, за яким мир може бути без деокупації Криму, президент заперечив: "Тоді це не буде перемогою".