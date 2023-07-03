  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Путін втрачає контроль над росіянами

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Путін не контролює ситуацію в регіонах, його вертикаль влади руйнується, заявив Зеленський в інтерв'ю CNN, коментуючи спробу заколоту ПВК "Вагнер" у Росії.

https://p.dw.com/p/4TM29
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Sergei Supinsky/AFP

Реакція президента Росії Володимира Путіна на спробу збройного заколоту приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним була "слабкою". Путін втрачає контроль над власним народом, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській телекомпанії CNN, оприлюдненому в понеділок, 3 липня.

"Ми бачимо, що він (Путін. - Ред.) не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах", - сказав Зеленський.

На його думку, спроба заколоту в Росії продемонструвала, що вертикаль влади Путіна руйнується. За твердженням Зеленського, звіти української розвідки свідчать про те, що половина російського населення підтримує Пригожина та заколот "вагнерівців".

Читайте також: Захід просив Україну не бити по Росії під час заколоту "Вагнера" - CNN

Зеленський: Україна не має секретів від ЦРУ

В інтерв'ю Зеленського також запитали про нещодавній візит голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки Вільяма Бернса до Києва.

Зеленський заявив, що був "здивований" тим, що про його зустріч з Бернсом повідомили ЗМІ. "Моє спілкування з главою ЦРУ завжди має бути за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі: що потрібно Україні і як Україна готова діяти", - сказав він.

"У нас немає ніяких секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші стосунки, і наші спецслужби спілкуються між собою. Я розповів йому про всі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні", - додав президент.

Читайте також: ЦРУ про заколот Пригожина: У РФ росте невдоволення війною

Зеленський: Без Криму перемоги не буде

Зеленський вкотре наголосив, що кінцевою метою України є звільнення анексованого Росією в 2014 році Криму.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", - сказав він. Відповідаючи на запитання, чи існує сценарій, за яким мир може бути без деокупації Криму, президент заперечив: "Тоді це не буде перемогою".

 

Заколот Пригожина: що це означає для контрнаступу ЗСУ?

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зеленський: Путін - слабкий, його влада руйнується

edition.cnn.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Путін втрачає контроль над росіянами

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Перехожі біля сплюндрованих під час безладів вітрин магазину спортивного взуття у Марселі, 2 липня 2023

Франція після масових заворушень. Що далі?

Франція після масових заворушень. Що далі?

Політика4 год. тому
Cannabis-Konsum

Чому в Україні досі буксує легалізація медичного канабісу

Чому в Україні досі буксує легалізація медичного канабісу

Здоров'я6 год. тому
external

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

Конфлікти7 год. тому01:36 хв.
external

Як мама 5 дітей з Луцька стала капеланкою і їздить на "нуль"

Як мама 5 дітей з Луцька стала капеланкою і їздить на "нуль"

Суспільство7 год. тому05:26 хв.
Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика30 червня 2023 р.
На головну сторінку