  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Зеленський вніс подання на звільнення генпрокурора Костіна

Дмитро Шварц
28 жовтня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про надання парламентом згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

https://p.dw.com/p/4mJ4x
Андрій Костін
Андрій Костін (на фото) заявив, що йде у відставку, майже миждень томуФото: Evgen Kotenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про надання парламентом згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Як йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, відповідне подання президента одержано парламентом у понеділок, 28 жовтня, після чого його направили на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Представляти це подання на пленарному засідання парламенту Зеленський доручив представнику президента України у Верховній Раді Галині Михайлюк.

Відставка Костіна

Андрій Костін, який був призначений генеральним прокурором України 27 липня 2022 року, заявив, що йде з займаної посади 22 жовтня. За його словами, до такого кроку його спонукали висновки під час проведеного раніше цього дня засідання ставки Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) "щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів".

Відправною точкою для цього стал скандал із затриманням у Хмельницькому керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, у якої під час обшуків на початку жовтня знайшли мільйони доларів. Після цього стало відомо, що на Хмельниччині 49 прокурорів оформили собі інвалідність. Згодом очільник Хмельницької облпрокуратури в подав відставку.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Офіс генпрокурора України

П'ять керівників облпрокуратур йдуть з посади за махінації з пенсією

П'ять керівників облпрокуратур йдуть з посади за махінації з пенсією

Очільників п'яти обласних прокуратур і керівника спеціалізованої прокуратури викрили на отримані неправомірно високих пенсій, тож посадовці написали заяви на звільнення, повідомили в ОГПУ.
Злочинність25 жовтня 2024 р.
Голова СБУ Василь Малюк

Корупція у МСЕК: Скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність

Корупція у МСЕК: Скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність

За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, повідомив голова СБУ Малюк після засідання РНБО.
Злочинність22 жовтня 2024 р.
Ukraine Parlamentssitzung in Kiew, Andriy Kostin

Відставка генпрокурора Костіна: точковий хід чи реальний наступ на корупцію?

Відставка генпрокурора Костіна: точковий хід чи реальний наступ на корупцію?

Генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку після низки гучних скандалів з фальшивими інвалідностями посадовців прокуратури. Але чи вирішать відставки глибинну проблему системних зловживань в державних органах?
Політика22 жовтня 2024 р.
Більше публікацій