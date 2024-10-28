Зеленський вніс подання на звільнення генпрокурора Костіна

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про надання парламентом згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про надання парламентом згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Як йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, відповідне подання президента одержано парламентом у понеділок, 28 жовтня, після чого його направили на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Представляти це подання на пленарному засідання парламенту Зеленський доручив представнику президента України у Верховній Раді Галині Михайлюк.

Відставка Костіна

Андрій Костін, який був призначений генеральним прокурором України 27 липня 2022 року, заявив, що йде з займаної посади 22 жовтня. За його словами, до такого кроку його спонукали висновки під час проведеного раніше цього дня засідання ставки Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) "щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів".

Відправною точкою для цього стал скандал із затриманням у Хмельницькому керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, у якої під час обшуків на початку жовтня знайшли мільйони доларів. Після цього стало відомо, що на Хмельниччині 49 прокурорів оформили собі інвалідність. Згодом очільник Хмельницької облпрокуратури в подав відставку.