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Зеленський пропонує святкувати Різдво виключно 25 грудня

Віолетта Чайковська
8 хв. тому

Президент вніс до парламенту законопроєкт, за яким Різдво не святкуватиметься 7 січня, а відзначатиметься лише 25 грудня. Через це будуть перенесені дати Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць.

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Різдвяна служба ПЦУ в Києві
Митрополит Епіфаній під час Різдвяної служби 7 січня 2023 рокуФото: Gleb Garanich/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується святкувати Різдво виключно 25 грудня.

Зокрема, з Кодексу законів про працю пропонується виключити положення, що 7 січня є святковим і неробочим днем. Вихідним, у який відзначається релігійне свято Різдва Христового, пропонується залишити лише 25 грудня.

"Українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня", - йдеться в пояснювальній записці та документу та додається, що 24 травня Православна церква України затвердила повний перехід на новоюліанський календар, за яким Різдво святкується 25 грудня.

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Нова дата Дня захисників і захисниць

Крім того, президент пропонує святкувати День Української Державності 15 липня замість 28 липня, а День захисників і захисниць України - 1 жовтня замість 14 жовтня.

"Зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на 13 повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", - пояснюється в супровідних до проєкту закону документах.

Необхідність ухвалення закону в Офісі президента України мотивують так: "В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України продовжується потужне відродження Української нації. Невпинна успішна боротьба за свою ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню кожного українця проживати власне життя зі своїми традиціями та святами".

День захисниць України: історії двох ветеранок

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Різдвяна служба ПЦУ в Києві

Зеленський пропонує святкувати Різдво виключно 25 грудня

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