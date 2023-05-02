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Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський пропонує парламенту подовжити воєнний стан і мобілізаціюФото: Planet Pix/ZUMA Press/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан і мобілізацію

Валерій Сааков
57 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував ввечері у понеділок, 1 травня, в Верховній Раді два законопроєкти "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації". Тексти законопроєктів №9259 і №9260 з'явилися на сайті парламенту в вівторок, 2 травня.

Як зазначається в них, строк дії воєнного стану пропонується подовжити з 20 травня 2023 року на 90 діб. Аналогічні часові рамки передбачені й для подовження строку дії загальної мобілізації.

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Востаннє Рада подовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні на 90 діб у лютому 2023 року. То було шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. Раніше Рада схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року.

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