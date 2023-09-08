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Зеленський: Процеси надання Україні зброї уповільнюються

Валерій Сааков
8 вересня 2023 р.

Що швидше Україна отримуватиме більше потужної далекобійної зброї, то швидше відбуватимуться контрнаступальні дії, заявив Зеленський під час конференції у Києві.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua

Що швидше Україна отримуватиме більше потужної далекобійної зброї, то швидше відбуватимуться контрнаступальні дії та звільнення від окупантів українських земель. На цьому президент України Володимир Зеленський наголосив у п'ятницю, 8 вересня, відповідаючи на запитання під час панельної дискусії на 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні".

"Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті - 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території ", - наголосив Зеленський.

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Український президент однак зауважив, що війна, яку веде Росія на території України, складна, і багато процесів уповільнюється. "Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї", - додав він.

"Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети", - сказав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, напередодні Пентагон повідомив, що США виділили понад 44,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена, у тому числі понад 43,7 мільярда доларів від початку повномасштабної війни Росії. 

Дослідники між тим порахували, що Європа надала і зобов'язалась надати допомоги Україні на 156 мільйярдів євро.

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