Зеленський: Процеси надання Україні зброї уповільнюються
Що швидше Україна отримуватиме більше потужної далекобійної зброї, то швидше відбуватимуться контрнаступальні дії та звільнення від окупантів українських земель. На цьому президент України Володимир Зеленський наголосив у п'ятницю, 8 вересня, відповідаючи на запитання під час панельної дискусії на 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні".
"Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті - 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території ", - наголосив Зеленський.
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Український президент однак зауважив, що війна, яку веде Росія на території України, складна, і багато процесів уповільнюється. "Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї", - додав він.
"Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, напередодні Пентагон повідомив, що США виділили понад 44,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена, у тому числі понад 43,7 мільярда доларів від початку повномасштабної війни Росії.
Дослідники між тим порахували, що Європа надала і зобов'язалась надати допомоги Україні на 156 мільйярдів євро.