Зеленський про візові обмеження ЄС для росіян: Це ще не бан

196-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 7 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 7 вересня (час київський).

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У відеозверненні за підсумком 195-го дня війни президент України Володимир Зеленський розповів, що знову провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. "Максимально швидко й точно вирішуємо всі питання, пов'язані з просуванням наших Збройних сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів уже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. І окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат", - сказав він.

Зеленський повідомив, що лише за першу половину 6 вересня українським військовим вдалося збити п'ять з шести російських ракет Х-101, випущених по території країни. "Це дорога втрата для Росії. І це порятунок багатьох українських життів", - сказав він. Президент України подякував військовим повітряного командування "Південь", які збили чотири з цих ракет.

Зеленський також подякував воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка стримує РФ на донецькому напрямку. Президент зауважив, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. "Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках - абсолютні молодці, абсолютні герої: і на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни", - наголосив він.

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Зеленський про візові обмеження ЄС для росіян: Це ще не повний бан

Президент України Володимир Зеленський привітав затвердження Європейською комісією пропозиції щодо призупинення спрощеного візового режиму між Європейським Союзом і Росією.

"Звичайно, це ще не повний візовий бан. Але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи", - сказав він у традиційному відеозверненні за підсумками доби. Зеленський додав: "Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто в себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають змогу перебувати у європейських країнах, щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць. Брехати про Європу, принижувати Європу, і при цьому перебувати у Європі. Абсурд, який треба негайно припиняти".

На його переконання, крім морального боку питання, це також питання безпеки. "Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа - не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує", - сказав президент України.

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