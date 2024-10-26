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Зеленський про удар РФ: Вбивці повернулись до звичної справи

Євгенія Наконечна
26 жовтня 2024 р.

Внаслідок нічних атак військ РФ в Києві та області загинули двоє людей, в Дніпрі - четверо. Щонайменше 26 людей у цих двох містах зазнали поранень.

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Мешканці будинку у Києві, в який влучив російський дрон
Мешканці будинку у Києві, в який влучив російський дрон, чекають завершення роботи рятувальників Фото: Thomas Peter/REUTERS

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали по Дніпру напередодні увечері, пошкоджень зазнала будівля обласної клінічної лікарні імені Мечникова та житлові будинки, повідомив президент України Володимир Зеленський.  Загалом протягом вечора п'ятниці і ночі на суботу, 26 жовтня,  російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших регіонах України. 

"Після всього, сказаного в Казані (на саміті БРІКС. - Ред.), російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - наголосив Зеленський в дописі, оприлюдненому у Telegram. - Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни".

Клименко: у Дніпрі загинули дружина та донька поліцейського

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до чотирьох - рятувальники виявили під завалами тіло ще однієї жертви, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Кількість постраждали внаслідок атаки зросла до 21, семеро людей перебувають у лікарні. Серед поранених - 17-річний юнак, він у важкому стані, повідомив Лисак.

Як уточнив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинули дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Клименко також підтвердив, що внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку у Києві загинула 14-річна дівчинка. Ще одна жінка померла в лікарні від отриманих ушкоджень внаслідок російської атаки на Київщині, повідомили в Київській ОВА.

ПС ЗСУ: Війська РФ використали для удару 91 дрон і сім ракет

Загалом у ніч на 26 жовтня російські війська застосували для удару по Україні 98 засобів повітряного нападу - три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, дві керовані ракети Х-59 і ще дві ракети невстановленого типу, а також 91 ударний дрон, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Станом на 12:00 силам ППО вдалося збити 44 дрони, ще стільки ж безпілотників були локаційно втрачені. Один дрон полетів в напрямку Білорусі, а ще один - досі перебуває у повітряному просторі України, йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

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