Зеленський про смерть Татарського: Я не думаю про події в РФ
Степан Смишляєв
1 год. тому
Росіяни мають самі думати про події в своїй країні, заявив Володимир Зеленський, коментуючи смерть російського пропагандиста Владлена Татарського. В його офісі цю подію назвали "внутрішнім тероризмом" в РФ.
"Росія має думати про свої міста. Я думаю про нашу країну і наші міста", - зазначив він у понеділок, 3 квітня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".
Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав смерть пропагандиста російським "внутрішнім тероризмом".
"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", - написав він у неділю, 2 квітня, у Twitter.
Однак керівник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, у чиєму закладі підірвали пропагандиста, висловив сумнів у тому, що за вбивством може стояти "київська влада", приписуючи його якомусь "радикальному угрупуванню".
Слідчий комітет (СК) Росії повідомив у понеділок про затримання в Санкт-Петербурзі 26-річної Дар'ї Трепової, яку підозрюють в причетності до вибуху.
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