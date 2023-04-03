Зеленський про смерть Татарського: Я не думаю про події в РФ

Росіяни мають самі думати про події в своїй країні, заявив Володимир Зеленський, коментуючи смерть російського пропагандиста Владлена Татарського. В його офісі цю подію назвали "внутрішнім тероризмом" в РФ.

Президент України Володимир Зеленський на прохання прокоментувати вибух у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський, заявив, що не думає "про те, що відбувається в Санкт-Петербурзі чи в Москві".

"Росія має думати про свої міста. Я думаю про нашу країну і наші міста", - зазначив він у понеділок, 3 квітня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав смерть пропагандиста російським "внутрішнім тероризмом".

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", - написав він у неділю, 2 квітня, у Twitter.

У Росії вже знайшли "український слід"

У понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито наявні докази причетності спецслужб України до вбивства Тараського. Національний антитерористичний комітет РФ стверджує, що смерть пропагандиста - це операція, спланована спецслужбами України "з залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального".

Однак керівник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, у чиєму закладі підірвали пропагандиста, висловив сумнів у тому, що за вбивством може стояти "київська влада", приписуючи його якомусь "радикальному угрупуванню".

Слідчий комітет (СК) Росії повідомив у понеділок про затримання в Санкт-Петербурзі 26-річної Дар'ї Трепової, яку підозрюють в причетності до вибуху.