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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський коментуючи вбивство Владлена Татарського, заявив що не думає про події в РосіїФото: PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/APA/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Зеленський про смерть Татарського: Я не думаю про події в РФ

Степан Смишляєв
1 год. тому

Росіяни мають самі думати про події в своїй країні, заявив Володимир Зеленський, коментуючи смерть російського пропагандиста Владлена Татарського. В його офісі цю подію назвали "внутрішнім тероризмом" в РФ.

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Президент України Володимир Зеленський на прохання прокоментувати вибух у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський, заявив, що не думає "про те, що відбувається в Санкт-Петербурзі чи в Москві".

"Росія має думати про свої міста. Я думаю про нашу країну і наші міста", - зазначив він у понеділок, 3 квітня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав смерть пропагандиста російським "внутрішнім тероризмом".

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", - написав він у неділю, 2 квітня, у Twitter.

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У понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито наявні докази причетності спецслужб України до вбивства Тараського. Національний антитерористичний комітет РФ стверджує, що смерть пропагандиста - це операція, спланована спецслужбами України "з залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального".

Однак керівник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, у чиєму закладі підірвали пропагандиста, висловив сумнів у тому, що за вбивством може стояти "київська влада", приписуючи його якомусь "радикальному угрупуванню".

Слідчий комітет (СК) Росії повідомив у понеділок про затримання в Санкт-Петербурзі 26-річної Дар'ї Трепової, яку підозрюють в причетності до вибуху.

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