Зеленський про саміт НАТО: Домовилися з Дудою діяти разом

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися діяти разом під час майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі. Про це повідомив у неділю, 9 липня, український лідер під час візиту до України його польського колеги.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", - написав він у Twitter.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що для його країни ефективна підтримка України в її прагненні до членства в Альянсі є дуже важливою. "Сьогодні в Луцьку, Україна, ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб засвідчити дружбу на тлі складної історії, а також провести заключні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться через два дні. Для Польщі дуже важливою є ефективна підтримка України в її прагненні до членства в Альянсі", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, ранком 9 липня Дуда прибув у місто Луцьк, де разом із Зеленським вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії, 80-та річниця якої відзначається у липні. Вони взяли участь в жалобних заходах у луцькому кафедральному костелі святих Петра й Павла.