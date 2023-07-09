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Зеленський про саміт НАТО: Домовилися з Дудою діяти разом

Олександр Куницький
3 год. тому

Київ та Варшава домовилися координувати дії напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, аби отримати якнайкращий результат для України, заявив президент Володимир Зеленський.

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Зеленський та Дуда в Луцьку
Зеленський та Дуда в ЛуцькуФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися діяти разом під час майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі. Про це повідомив у неділю, 9 липня, український лідер під час візиту до України його польського колеги.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", - написав він у Twitter.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що для його країни ефективна підтримка України в її прагненні до членства в Альянсі є дуже важливою. "Сьогодні в Луцьку, Україна, ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб засвідчити дружбу на тлі складної історії, а також провести заключні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться через два дні. Для Польщі дуже важливою є ефективна підтримка України в її прагненні до членства в Альянсі", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, ранком 9 липня Дуда прибув у місто Луцьк, де разом із Зеленським вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії, 80-та річниця якої відзначається у липні. Вони взяли участь в жалобних заходах у луцькому кафедральному костелі святих Петра й Павла.

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