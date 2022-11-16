Зеленський: я не сумніваюсь, що це була не наша ракета

266-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 16 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 16 листопада (час київський).

++19:30++

Російські військові замінували будівлю Головного управління поліції в Херсонській області, її довелося підірвати. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. "Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо", - написав він у Facebook.

Загалом сапери обстежили вже понад 400 гектарів звільнений територій області. Вилучили більше чотирьох тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомив Клименко.

++18:40++

"Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар", - заявив президент України Володимир Зеленський про ракету, яка впала напередодні на території Польщі. Про це він сказав під час розмови з журналістами 16 листопада. За словами президента, він отримав доповіді від командування ЗСУ та Повітряних сил і "немає сенсу їм не довіряти".

Він наголосив, що Україна має бути допущена до місця падіння ракети і до участі у розслідуванні. "Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, і якісь уламки знайшли на території Польщі, то я хочу цих доказів, - сказав він. - Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є".

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++18:21++

Ключової темою сьомої зустрічі у форматі "Рамштайн" стало створення в Україні інтегрованої та ешелованої системи протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Захист українського неба є нашим пріорітетом №1 та темою №1 на "Рамштайн-7". Разом із нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємося до зими на полі бою", - написав Резніков у Twitter.

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++18:03++

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє Україні мільйон євро допомоги для підтримки енергетичного сектору після масованих ракетних ударів РФ. Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні у Twitter.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє один мільйон євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.

++17:30++

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) ще не завершила розслідування обставин падіння ракети, що сталося увечері у вівторок, 15 листопада, на сході Польщі. Проте попередні результати свідчать: інцидент, внаслідок якого загинуло дві людини, "ймовірно, був спричинений ракетою української ППО, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

"Ми не маємо ознак того, що це був результат навмисного нападу. І у нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. При цьому він наголосив, що вибухи ракет на території Польщі - "не вина України". "Росія несе за це повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.

++16:45++

Верховна Рада України звернулася до країн Великої двадцятки (G20) з проханнямм виключити Росію зі складу групи, повідомив нардеп від фракції "Голосу" Ярослав Железняк. Відповідну постанову підтримали 310 народних депутатів.

++16:05++

Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів - до 19 лютого 2023 року. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

++15:40++

Німеччина запропонує Польщі допомогу у охороні повітряного простору

ФРН запропонує Польщі направити літаки для патрулювання повітряного простору після того, як напередодні на сході країни впала ракета. Якщо Польща погодиться, то спільні патрулювання можуть розпочатися "вже завтра", повідомив речник міноборони Німеччини Крістіан Тільс (Christian Thiels), пише AFP.

Влучання ракети у Польщі: що кажуть свідки? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Як негайну реакцію на події у Польщі, ми запропонуємо посилити повітряне патрулювання за допомогою бойового повітряного патрулювання її неба силами німецьких Eurofighters", - сказав він в ході пресконференції.

Він додав, що, у разі згоди Варшави, вильоти будуть здійснюватися "з німецьких авіабаз" без необхідності передислокації літаків до Польщі. За словами речника, вже сьогодні міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) обговорить це питання з польським колегою.

++15:20++

На Київщині правоохоронці виявили тіло жертви масованого ракетного обстрілу України, який Росія здійснила 15 листопада. Загиблою виявилася 69-річна мешканка села Плесецьке, яка під час повітряної тривоги перебувала на місцевому кладовищі, повідомляє Нацполіція області. Про неї правоохоронцям повідомила староста села.

"Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Ще одна літня жінка внаслідок обстрілів загинула у Києві. Її тіло виявили у одному з двох зруйнованих житлових будинків, повідомили у КМДА.

++15:02++

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав Європу "закрити небо" над Україною. Він підкреслив, що зробити це європейським країнам потрібно і задля їхньої безпеки.

"За війну в Україні відповідає лише Росія. За масовані ракетні удари – також лише Росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн – знову лише Росія", - написав Подоляк у Twitter.

++14:37++

Падіння ракети в Польщі: Україна готова передати "докази російського сліду"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про наявність "російського сліду" у падінні ракети на території Польщі, а також про те, що Київ виступає за спільне розслідування інциденту.

"Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - написав він у Twitter.

++14:08++

Столтенберг: Вибух у Польщі - не провина України, хоч і спричинений її ППО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що вибух у Польщі не є провиною України, хоч і спричинений, імовірно, роботою її протиповітряної оборони. Він наголосив, що Україна захищалася від атак Росії, і відповідальність за війну лежить саме на останній, повідомляє Reuters.

"Розслідування цього інциденту триває, і нам потрібно дочекатися його результатів. Але ми не бачимо ознак того, що це був результат навмисного нападу. Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет", - цитує заяву Столтенберга агентство AFP після зустрічі послів країн НАТО, скликаної на вимогу Польщі.

++13:52++

Парламент Чехії визнав російський режим терористичним

Депутати нижньої палати парламенту Чехії ухвалили резолюцію, в якій визнали "нинішній російський режим терористичним", засудили напади РФ на українську критичну інфраструктуру та відкинули претензії Росії щодо анексії регіонів східної та південної України.Під час голосування документ підтримали 129 депутатів, 14 представників правопопулістської партії "Свобода і пряма демократія" проголосували "проти", ще 13 законотворців утрималися.

Чеський парламент визнав нинішній російський режим на чолі з Володимиром Путіним терористичним Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/dpa/picture alliance

У резолюції Москва звинувачується у спробі посіяти страх і терор в Україні хвилею нападів на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури. Ці дії є "терористичними методами", зазначено в ній.

++13:30++

Планові погодинні відключення електроенергії застосовуються сьогодні по всій Україні, додатково - також аварійні відключення, повідомили в "Укренерго".

++13:16++

Дуда: Є багато ознак, що вибух у Польщі спричинила українська ракета ППО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що є багато ознак того, що вибух на території країни 15 листопада спричинила ракета української протиповітряної оборони.

На місці вибуху в Польщі 15 листопада Фото: UGC via REUTERS

"Вчора ракети падали на великі міста України. Україна захищалася. Ми мали серйозний удар, спровокований Росією. Немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. Швидше за все, це була ракета С-300 російського виробництва. Наразі ми не маємо доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною . Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на польську територію", - написала канцелярія Дуди в Twitter.

++12:51++

Байден повідомив партнерам, що вибух у Польщі спричинила українська ППО - ЗМІ

Президент США Джо Байден повідомив партнерам по Великій сімці та Північноатлантичному альянсу (НАТО), що вибух у Польщі 15 листопада був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, розповіло агентству Reuters джерело в НАТО.

Тим часом міністерка оборони Бельгії Людівін Денондер публічно заявила, що за попередньою інформацією, вибух стався внаслідок роботи українських зенітних систем, задіяних для збиття російських ракет, пише агентство AFP.

Міністерство оборони РФ стверджує, що найближчий удар по Україні нанесло в 35 кілометрах від польського кордону, а знімки з місця вибуху свідчать про падіння уламків української ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.

Зараз посли країн НАТО проводять екстрені переговори, скликані Польщею, за результатами яких очікується пресконференція генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

++12:27++

Папа Римський Франциск засудив останній масований удар по Україні, закликавши до припинення вогню. "З болем і занепокоєнням я дізнався про нову і ще більш жорстоку ракетну атаку на Україну, яка призвела до загибелі людей і пошкодження значної частини цивільної інфраструктури", - цитує його слова на загальній аудієнції Reuters. Понтифік закликав молитися за Україну, "щоб Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну", і щоб "у мученицькій Україні запанувало бажання миру", щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню і діалогу.

Агентство не уточнює, чи згадав Папа при цьому Росію. Вибух у Польщі поблизу кордону з Україною він не згадував.

++12:05++

Швеція надасть Україні допомогу на 350 мільйонів доларів

Швеція надасть Україні військову та гуманітарну допомогу на понад 350 мільйонів доларів, заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон. З них 286 мільйонів доларів піде на військову підтримку, а ще 69 мільйонів - на гуманітарну допомогу Україні.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон Фото: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance

"Цей пакет військової підтримки більший, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих", - сказав Крістерссон на пресконференції.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що нова військова допомога включатиме систему протиповітряної оборони (ППО) та боєприпаси зі складів збройних сил країни. Втім, з міркувань "оперативної таємниці" в уряді Швеції не назвали, яку саме систему ППО отримає Київ.

++11:44++

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки Вільям Бернс зустрічався у день масованого удару РФ по Україні 15 листопада з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на інформоване джерело.

Під час ударів Бернс перебував на території посольства США, йому нічого не загрожувало. За словами співрозмовника, він підтвердив зобов'язання підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Крім того, директор ЦРУ зустрівся з керівництвом української розвідки та обговорив застереження, яке він висловив напередодні в Анкарі голові Служби зовнішньої розвідки Росії Сергію Наришкіну - "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.

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++11:13++

Внаслідок обстрілів Росією території України 15 листопада загинули троє цивільних у Києві, Донецькій та Запорізькій областях, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Ще 17 мирних громадян були поранені в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.

++10:54++

Більшість абонентів підключені до електроенергії після масованого удару РФ

Більшість абонентів підключені до електроенергії станом на ранок середи після вчорашніх масованих ракетних ударів РФ по енергетичних об'єктах України, повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, енергопостачання повністю відновлене в Києві, Київській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. У Львівській області електро- та водопостачання відновлене на 95 відсотків. У Волинські області без електрики продовжують перебувати близько 45 тисяч споживачів, у Тернопільській та Харківській - по 90 тисяч, у Хмельницькій - 105 тисяч. Роботи тривають і в Житомирській та Сумській областях.

Для стабілізації роботи системи в середу можливі аварійні відключення.

++10:30++

Лідери G20 засудили війну РФ проти України - декларація

Лідери країн Великої двадцятки під час саміту на острові Балі в Індонезії ухвалили декларацію G20, у якій "найрішучішим чином" засуджується військова агресія Росії проти України.

Під час саміту G20 Фото: Kominfo KTT G20 - 2022

У документі наголошується, що "більшість членів G20 рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і поглиблює існуючі вразливості у світовій економіці, повідомляє агенція Reuters. За її даними, декларацію схвалили представники усіх країн Великої двадцятки, включаючи Росію. У документі, втім, зазначається, що існують "інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій".

++10:12++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що "зернова угода", дія якої завершується 19 листопада, буде продовжена на рік. При цьому переговори щодо неї ще тривають. "Я вважаю, що вона буде продовжена. Тут немає ніяких проблем", - цитує слова Ердогана на пресконференції на полях саміту G20 агентство AFP.

++09:42++

Байден і Ердоган: Малоймовірно, що ракету, яка впала в Польщі, випустили з РФ

Президент США Джо Байден під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту Великої двадцятки заявив, що, за попередньою інформацією, є маловірогідним, що ракету, яка впала у Польщі, випустили з території РФ, враховуючи її траєкторію польоту. Кілька анонімних джерел агентства Associated Press в адміністрації США повідомили, що, за попередніми оцінками, ракету випустили українські сили протиповітряної оборони по російській ракеті. Лідери країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Великої сімки, які беруть участь в саміті G20, пообіцяли Польщі допомогу в розслідуванні інциденту.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив, що вважає, що Москва "не має до цього ніякого відношення". "Росія каже, що це не має до них ніякого відношення, і слова Байдена, що ці ракети не російського виробництва показують, що це не має відношення до Росії", - цитує його заяву на пресконференції під час саміту G20 агентство Reuters. Ердоган також заявив, що ситуацію необхідно розслідувати, і що він поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, коли повернеться до Туреччини.

++09:11++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія значно виснажила свої запаси високоточних систем озброєння і, швидше за все, буде змушена знизити темпи ударів по критично важливій інфраструктурі України.

У щоденному звіті ISW також зазначається, що Кремль підготував серію масованих ракетних ударів по Україні 15 листопада ще до того, як український президент Володимир Зеленський представив на саміті Великої двадцятки пропозицію щодо досягнення миру з 10 пунктів. Аналітики зауважують, що подібна ракетна атака потребує значної військової підготовки і її неможливо провести в стислий термін. На їхню думку, це свідчить про незацікавленість РФ у створенні умов для переговорів з Києвом.

++08:47++

Байден попросив Конгрес виділити Україні 37 мільярдів доларів

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні понад 37 мільярдів доларів надзвичайної допомоги для подальшого протистояння російському вторгненню, повідомила агенція Associated Press.

Джо Байден попросив Конгрес США виділити Україні понад 37 мільярдів доларів допомоги, розрахованої до вересня 2023 року Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Передбачається, що ця допомога, розрахована до вересня 2023 року, включатиме: 21,7 мільярда доларів на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку; 14,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги та на підтримку функціонування українського уряду; 900 мільйонів доларів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США; 626 мільйонів доларів на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного нафтового резерву.

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++08:19++

За уточненою інформацією, 15 листопада на території України збили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 і один безпілотник "Оріон", повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Усього Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів, завдаючи масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

Крім того, Росія продовжувала обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти по лінії зіткнення, завдавши 43 авіаційних ударів і здійснивши понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Війська РФ продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та не припиняють наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

Українські військові відбили за минулу добу атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

Серед іншого, ЗСУ вразили 15 листопада три позиції зенітно-ракетних комплексів і склад боєприпасів РФ.

++07:55++

США запровадили нові санкції щодо Ірану за постачання дронів РФ

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо Ірану за постачання Росії дронів для використання проти України.

Під них потрапили: відповідальний за виробництво безпілотників центр Shahed Aviation Industries Research Center; компанії, розміщені в Об'єднаних Арабських Еміратах, які сприяли відправці дронів до Росії - Success Aviation Services FZC i Jet Global DMCC; двоє фізичних осіб, які допомагали приватній військовій компанії "Вагнер" закупити іранські безпілотники.

Сама ПВК "Вагнера", Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції та іранське підприємство Qods Aviation Industries внесені до санкційного списку Державного департаменту США.

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++07:31++

Польське МЗС: На території Польщі впала ракета російського виробництва

У ніч на середу в польському міністерстві закордонних справ заявили, що ракета, яка впала на території Польщі, - російського виробництва.

На місці вибуху на території Люблінського воєводства Польщі Фото: Wojtek Jargilo/PAP/dpa/picture alliance

"15 листопада 2022 року відбувся черговий багатогодинний масований обстріл збройними силами Російської Федерації всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 на території села Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться в повідомленні. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав російського посла з вимогою негайно надати детальні пояснення.

Водночас згодом у канцелярії президента Польщі Анджея Дуди повідомили, що наразі немає однозначних доказів щодо того, хто запустив ракету. "Розслідування триває. Найімовірніше, це була ракета російського виробництва", - йдеться у повідомленні в Twitter.

++07:16++

Зеленський і Дуда обговорили падіння ракети в Польщі

В ніч на середу президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда провели телефонну розмову щодо падіння ракети на польській території.

"Висловив співчуття у зв'язку з загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста", - написав Зеленський у Telegram.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Росія просуває повідомлення про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. "Це неправда. Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття МН17", - написав він у Twitter.

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