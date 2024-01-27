Зеленський про конфіскацію активів РФ: Рішення наблизилось

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у січні країна разом з партнерами наблизилась до рішення щодо конфіскації заморожених російських активів.

Україна разом з партнерами за січень 2024 року наблизилась до рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, заявив президент Володимир Зеленський у суботу, 27 січня, у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Усі російські активи - активи самої держави-терориста та пов'язаних з нею осіб, - які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлене найближчим часом", - заявив він.

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Також триває робота з підготовки чергового пакета санкцій ЄС щодо Росії, повідомив Зеленський. "А також готуємо нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції", - заявив український президент.

Конфіскація активів на користь України

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошував, що одне з ключових завдань у 2024 році - спрямувати заморожені на Заході активи РФ на відновлення України. "Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення цього питання. Вже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі грошей. Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - сказав прем'єр

Раніше видання Financial Times писало, що на Заході розглядають різні варіанти - від прямої конфіскації і використання активів російського Центрального банку до використання доходів від заморожених активів або застосуванням їх як застави для отримання кредитів.

ЄС поки не вдається до конфіскації безпосередньо російських активів, натомість вивчає способи скорочення прибутків, отриманих такими фінансовими установами, як Euroclear, де зберігаються суверенні активи на суму 191 мільярд євро, зазначало FT.