Зеленський про Бабин Яр: Важливо завжди пам'ятати історію

Президент України Володимир Зеленський у роковини трагедії в Бабиному Яру наголосив на важливості завжди пам'ятати історію. "Ніколи знову!" - це не порожні слова", - зазначив він.

У день 82-х роковин масових розстрілів нацистами мирного населення у Києві президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії, встановивши лампадку до пам'ятного знака "Менора" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Від його імені також було встановлено кошики квітів до пам'ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, та до пам'ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним нацистами ромам.

"Дуже важливо завжди пам'ятати історію, не забувати. Тому що "Ніколи знову!" - це не порожні слова", - наводить слова Зеленського у п'ятницю, 29 вересня, пресслужба Офісу президента України . Водночас Зеленський подякував єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру.

Також у заході узяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, Праведників, колишні в'язні гетто й нацистських концтаборів, рабини. Як уточнили у Федерації єврейських громад України (FJCU ), яка виступала співорганізотором заходу, на церемонії були пристуні рабини з Києва, Бердичева, Житомира, Білої Церкви та Черкас, включно з головою FJCU Рафаелем Рутманом.

Рутман прочитав молитву "Бог сповнений милосердя" і підкреслив, що через 82 роки після трагедії євреї України відзначатимуть іудейське свято Сукот (Свято збирання плодів), що починається 29 вересня, "з гордістю за своє походження і без жодного страху".

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Розстріл євреїв у Бабиному Яру під час Другої світової війни

29 вересня в Україні - День пам'яті жертв масових вбивств у Бабиному Яру. Лише в цей день в 1941 році в урочищі Бабин Яр були розстріляні понад 22 тисячі євреїв, які проживали в Києві, нагадують у FJCU. До середини жовтня 1941 року кількість жертв, за даними організації, перевищила 50 тисяч людей.

У 2016 році в Києві було підписано меморандум про створення на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" приватного благодійного фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" (BYHMC). Головна мета діяльності фонду - будівництво музейного комплексу на благодійні внески.

До 2026 року в Бабиному Яру планувалося провести масштабне будівництво та побудувати понад десяток об'єктів, серед них - чотири музеї: Музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943 року, Музей Голокосту в Україні та Східній Європі, Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру та Музей історії місця та Куренівської трагедії.

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Однак повномасштабна війна Росії проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, змусила перервати роботу над цими проєктами.