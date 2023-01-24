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Олексій Кулеба (фото з архіву)
Олексій Кулеба (фото з архіву)Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника ОП

Олександр Куницький
1 год. тому

До призначення в ОП Олексій Кулеба очолював Київську ОДА. Також Зеленський звільнив голів Херсонської, Сумської, Запорізької та Дніпропетровської ОДА.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента України (ОПУ). Відповідний указ був опублікований у вівторок, 24 січня, на сайті ОПУ. 

Перед цим Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної (військової) адміністрації, а Кирила Тимошенка з посади заступника керівника ОП.

Також на сайті ОП були опубліковані укази про звільнення Ярослава Янушевича з посади очільника Херсонської ОДА, Дмитра Живицького - з посади очільника Сумської ОДА, Олександра Старуха - з посади очільника Запорізької ОДА, а Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Відставки в уряді та прокуратурі

Також 24 січня затвердив низку звільнень Кабінет міністрів України. Так, з посади пішов заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, відповідальний за забезпечення військ продовольством і спорядженням. Він подав у відставку через скандал щодо закупівлі продуктів для ЗСУ. Крім того, було звільнено заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, а також заступників міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Негоду та Івана Лукерю, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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Лукеря заявив, що ухвалив рішення піти з посади ще на початку року, але юридичне оформлення відбулося лише зараз через "політичні та бюрократичні обставини".

Своєю чергою Негода пояснив свою відставку ліквідацією міністерства розвитку громад та територій. "Тільки двом заступникам мінрегіону було запропоновано, і вони перейшли працювати в команду нового міністра - в мінінфраструктури (одного з них вже звільнили). Всі інші заступники, згідно законодавства, автоматично підпадають під звільнення. Тому ніякої заяви про свою відставку я не писав, вона просто не потрібна", - зазначив він у Facebook.

Також з посади заступника генпрокурора було звільнено Олексія Симоненка за власним бажанням, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Причини цього рішення не уточнюються, однак кілька днів тому журналіст-розслідувач видання "Українська правда" Михайло Ткач опублікував фото, на якому зображений Симоненко під час відпочинку в Марбельї (Іспанія). За інформацією джерел журналіста у правоохоронних органах, Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів під час новорічних свят.

Напередодні Зеленський анонсував кадрові рішення щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах, а також в правоохоронній системі. Водночас голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія анонсував активні весняні "посадки" чиновників. 

За що Зеленський звільнив Венедіктову і Баканова?

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