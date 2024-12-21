Зеленський призначив нового посла України в Угорщині

Українське посольство в Угорщині очолить Федір Шандор, який став відомий після того, як пішов добровольцем на фронт і читав лекції з окопів.

Президент України Володимир Зеленський вранці у суботу, 21 грудня, своїм указом призначив Федора Шандора послом України в Угорщині.

Україна не мала посла в Угорщині з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив попередню посолку в цій країні Любов Непоп.

Федір Шандор - український педагог та туризмознавець, доктор філософських наук, а також кандидат соціологічних наук. Він є депутатом Закарпатської обласної ради з 2020 року. Окрім наукової діяльності, Шандор активно залучений до громадського життя.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Нові посли у Литві і Словенії, звільнення послів у Китаї і Японії

Окрім того, Зеленський своїми указами призначив ще низку послів: Ольгу Нікітченко - в Литовській Республіці, Петра Бешту - в Республіці Словенія, Юлію Федів - в Республіці Філіппіни, В'ячеслава Яцюка - в Республіці Руанда, Василя Гамяніна - у Республіці Конго.

Також президент звільнив низку послів, зокрема, Павла Рябікіна - з посади посла в Китайській Народній Республіці, Сергія Кислицю - з посади представника при ООН, посла в Співдружності Багамських Островів та у Тринідад і Тобаго, Сергія Корсунського - з посади посла в Японії.

Ввечері напередодні, 20 грудня, Володимир Зеленський заявив, що погодив призначення понад 30 послів України за кордоном. "Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял - у Туреччину, Альона Гетьманчук - представником України в НАТО, Андрій Мельник - представником України в ООН. Ці та інші укази - невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - заявив Зеленський.