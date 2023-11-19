Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

Замість Тетяни Остащенко командувачем Медичних сил ЗСУ призначений Анатолій Казмірчук. Серед завдань, які перед ним поставили - цифровізація та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення.

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України, звільнивши Тетяну Остащенко з цієї посади. Про це очільник держави повідомив у неділю, 19 листопада, у традиційному вечірньому зверненні.

"Новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука - начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що завдання нового командувача "очевидне" і затребуване суспільством - "принципово новий рівень" медичного забезпечення військових. "Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно", - наголосив Зеленський.

Три завдання командувача

Своєю чергою Умєров дещо докладніше описав завдання, які стоять перед новим командувачем Медичних сил ЗСУ. Перше - це цифровізація та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення. "Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі", - зауважив він.

Друге - розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами Північноатлантичного альянсу (НАТО), а також впровадження "усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів".

Третє - забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для передачі досвіду, написав Умєров у Facebook.

ЗМІ анонсували зміну трьох командувачів ЗСУ

На початку тижня видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляло, що міністр оборони готує подання на звільнення трьох командувачів: Тетяни Остащенко, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Якщо до роботи Остащенко раніше були претензії у парамедиків та волонтерів, які займаються медичним забезпеченням ЗСУ, то про причини ймовірного звільнення Тарнавського і Наєва не повідомлялося, писало тоді видання.

В міноборони в день виходу публікації у медіа заявили, що не коментують "чутки чи неперевірену інформацію". "Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності", - йшлося тоді у дописі відомства.

Також в міноборони попросили "дотримуватися інформаційної гігієни".