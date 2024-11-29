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Зеленський призначив командира 93 ОМБр заступником голови ОП

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Павло Паліса - бойовий командир, який "добре розуміє, що в бригадах, на фронті", наголосив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Володимир Зеленський призначив заступником керівника  Офісу президента України командира 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павла Палісу.

"Бойовий командир, командир 93-ї бригади "Холодний Яр". Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", - зазначив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю, 29 листопада.

Павло Паліса долучився до бойових дій у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для цього він перервав навчання у Командно-штабному коледжі армії США.

Спочатку він був командиром 5-го окремого штурмового полку (зараз 5-та окрема штурмова бригада), а з 2023 року - командиром 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Нагороджений орденом Богдана Хмельницького за особисту мужність і самовідданість у захисті України.

Нагадаємо, що 29 листопада президент Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), а Олега Апостола - заступником головнокомандувача ЗСУ.

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