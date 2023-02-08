  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент України Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський призначив голів Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської обласних державних адміністраціїФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський призначив очільників трьох ОДА

Степан Смишляєв
3 год. тому

Нові очільники Дніпропетровської і Запорізької областей раніше працювали в структурах СБУ, а Херсонської - в МВС.

https://p.dw.com/p/4NDr3

Президент Володимир Зеленський ввечері у вівторок, 7 лютого, призначив голів Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської обласних державних адміністрацій. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

Новим очільником Дніпропетровської області став бригадний генерал Сергій Лисак, який з липня був начальником управління Служби безпеки України (УСБУ) на Дніпропетровщині, а раніше, до травня 2020 року, очолював УСБУ в Житомирській області.

Головою Запорізької обласної військової адміністрації призначений Юрій Малашко, який раніше виконував обов'язки голови Антитерористичного центру при СБУ. Головою Херсонської ОДА став Олександр Прокудін, який в 2019-2022 роках очолював головне управління Національної поліції на Херсонщині.

Кадрові зміни

Раніше Кабінет міністрів України погодив звільнення одразу п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій. Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОДА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОДА, Олексія Кулеби - з посади голови Київської ОДА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОДА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОДА.

Лише за останні місяці в Україні сталася низка корупційних та суспільних скандалів, пов'язаних з деякими з цих чиновників. Так, Валентин Резніченко є учасником кримінального провадження, відкритого після розслідування видання "Українська правда" та журналістів програми "Схеми" про його близьку подругу, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в Дніпропетровській області.

Читайте такожОбшуки, звільнення й підозри: боротьба з корупцією чи шоу для ЄС?

Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

Україні потрібна не лише техніка, але й снаряди - Данілов

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Патріарх РПЦ Кирило (л) і Володимир Путін

Агент КДБ? Що дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

Агент КДБ? Що дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

Суспільство5 год. тому
Прапор ЄС

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Політика22 год. тому
Протести проти закупівлі російських нафтопродуктів

ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

Політика7 лютого 2023 р.
Винищувачі F-16 польських ВПС у набі над Балтикою

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Конфлікти7 лютого 2023 р.
external

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Конфлікти7 лютого 2023 р.28:02 хв.
Танки "Леопард-1" на полігоні Бундесверу у Мунстері, 1995 рік. Із 2003 року цей танк можна побачити лише у Німецькому танковому музеї

Leopard-1: старий, але не металобрухт

Leopard-1: старий, але не металобрухт

Політика7 лютого 2023 р.
На головну сторінку