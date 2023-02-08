Зеленський призначив очільників трьох ОДА

Нові очільники Дніпропетровської і Запорізької областей раніше працювали в структурах СБУ, а Херсонської - в МВС.

Президент Володимир Зеленський ввечері у вівторок, 7 лютого, призначив голів Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської обласних державних адміністрацій. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

Новим очільником Дніпропетровської області став бригадний генерал Сергій Лисак, який з липня був начальником управління Служби безпеки України (УСБУ) на Дніпропетровщині, а раніше, до травня 2020 року, очолював УСБУ в Житомирській області.

Головою Запорізької обласної військової адміністрації призначений Юрій Малашко, який раніше виконував обов'язки голови Антитерористичного центру при СБУ. Головою Херсонської ОДА став Олександр Прокудін, який в 2019-2022 роках очолював головне управління Національної поліції на Херсонщині.

Кадрові зміни

Раніше Кабінет міністрів України погодив звільнення одразу п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій. Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОДА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОДА, Олексія Кулеби - з посади голови Київської ОДА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОДА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОДА.

Лише за останні місяці в Україні сталася низка корупційних та суспільних скандалів, пов'язаних з деякими з цих чиновників. Так, Валентин Резніченко є учасником кримінального провадження, відкритого після розслідування видання "Українська правда" та журналістів програми "Схеми" про його близьку подругу, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в Дніпропетровській області.

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