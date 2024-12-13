Ексгенпрокурор Костін стане послом в Нідерландах - ЗМІ

Колишній генпрокурор Андрій Костін буде призначений послом України в Нідерландах, пише "Суспільне". Нового кандидата на генпрокурори в Офісі президента ще не визначили.

Президент Володимир Зеленський планує призначити колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом України в Нідерландах, повідомляє у п'ятницю, 13 грудня, "Суспільне " з посиланням на джерело в команді президента.

Співрозмовник видання додав, що рішення щодо кандидата на посаду генпрокурора змість Костіна досі не ухвалене.

Звільнення Костіна

Зеленський за згодою Верховної Ради звільнив Костіна з посади генпрокурора наприкінці жовтня.

Цьому передував скандал довкола рішень медико-соціальних експертних комісій, зокрема на Хмельниччині, щодо оформлення інвалідності прокурорам та іншим посадовцям. У керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяни Крупи під час обшуків знайшли мільйони доларів.

Після публікацій у ЗМІ, Офіс генпрокурора провів службову перевірку, під час якої виявив, що 61 прокурор на Хмельниччині має інвалідність. 50 з них оформили її після початку повномасштабного російського вторгнення.

Після того, як цю ситуацію розглянула Рада національної безпеки та оборони, Костін подав у відставку, заявивши, що до цього його спонукали висновки РНБО "щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів".

На тлі скандалу МСЕК в Україні вирішили ліквідувати.