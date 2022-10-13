Зеленський привітав резолюцію Генасамблеї ООН

232-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 13 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 13 жовтня (час київський).

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Протягом минулої доби війська РФ завдали по Україні 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. "Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва", - зазначається у повідомленні. За цими даними, українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут і Мар'їнка. Українська авіація протягом минулої доби завдала 32 удари. "Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника", йдеться у повідомленні. Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони збили 4 російських вертольоти та 26 БпЛА.

++08:00++

Російські сили, ймовірно, відправили в окуповані райони України військових, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції, для навчання армії РФ використанню безпілотників Shahed-136. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW). За даними українського центру національного спротиву, іранських інструкторів завезли на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму. За даними української сторони, вони безпосередньо контролюють запуск дронів-камікадзе по українських цивільних об'єктах, зокрема по Миколаєву та Одесі. В Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників.

++07:30++

Війська РФ обстріляли Миколаїв, є влучення в будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Після години ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучення в п'ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники. Вся інформація про наслідки – вранці", - написав Сєнкевич у Telrgram..

++07:10++

По одній із громад Київської області завдано удару, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "Є удари по одній із громад області. Попередньо - атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - написав Кулеба у Telegram у четвер вранці. Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що ударів завдали по критичній інфраструктурі. "Чергові удари дронів-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів", - написав Тимошенко у Telegram.

++07:00++

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність державам, які проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України. "Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - написав він у Twitter.