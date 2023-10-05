Зеленський приїхав в Іспанію

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 5 жовтня, з неанонсованим візитом до Іспанії. Там у місті Гранада пройде саміт Європейської політичної спільноти.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі", - написав Зеленський у соціальних мережах.

За його словами, для України на зустрічах ключовим питанням буде посилення протиповітряної оборони (ППО) перед зимою. "Вже є основа для нових домовленостей з партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - написав він.

"Працюємо над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції. Окрема увага - Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства", - додав президент.

Європейська політична спільнота - платформа, ініційована президентом Франції Еммануелем Макроном у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учасниками першого саміту стали 44 країни. Мета майданчика - політичні та стратегічні дискусії щодо майбутнього Європи.

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