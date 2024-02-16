Зеленський приїхав у Берлін

Володимир Зеленський зустрінеться в Берліні з Олафом Шольцом і підпише безпекову угоду між Україною та Німеччиною.

Президент України Володимир Зеленський прибув у п'ятницю, 16 лютого, до Німеччини. Відповідне фото він опублікував у соціальних мережах і зазначив, що попереду в нього - "два важливі дні".

"Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - написав Зеленський.

Безпекова угода з Німеччиною

Як повідомили раніше у канцелярії Олафа Шльца (Olaf Scholz), у Берліні глава німецького уряду та український президент підпишуть двосторонню безпекову угоду. Також Зеленський зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Ввечері цього ж дня Зеленський прилетить в Париж. Під час його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном також буде підписана двостороння безпекова угода, анонсували напередодні в Єлисейському палаці.

17 лютого Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки, а на її полях проведе низку двосторонніх зустрічей.

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