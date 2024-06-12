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Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії

Дмитро Шварц
12 червня 2024 р.

Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Саудівської Аравії, де зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом. Говорили і про "саміт миру".

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Володимир Зеленський та Мухаммед бін Салман, 27 лютого 2024 року
Володимир Зеленський та Мухаммед бін Салман, 27 лютого 2024 рокуФото: Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, відвідав з неоголошеним візитом Саудівську Аравію. Як повідомили державні ЗМІ країни, він прилетів у місто Джидда, де його зустріли офіційні особи держави.

Зеленський згодом також повідомив про візит й про "змістовну та енергійну зустріч" із спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом аль Саудом.

"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це. Також обговорили підготовку до першого, інавгураційного "Глобального саміту миру", його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України", - зазначив президент України.

Також, за словами Зеленського, під час зустрічі із принцем Саудівської Аравії вони "обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку".

"Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - зазначив президент України.

Саудівська Аравія ще не підтвердила, чи візьме вона участь у "Глобальному саміті миру" у Швейцарії. Востаннє Зеленський відвідав Саудівську Аравію в лютому, коли він провів переговори з  принцом Мухаммедом бін Салманом задля просування свого мирного плану та обговорення потенційного обміну військовополоненими.

У четвер, 13 червня, Зеленський має бути на саміті G7 в Італії, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом та підпише двосторонню безпекову угоду між США та Україною.

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