Зеленський прибув у Сінгапур для виступу на форумі з безпеки

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, прибув до Сінгапуру. Він візьме участь у азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", який відбудеться з 2 по 4 червня. Зеленський виступатиме на сесії, яка розпочнеться об 11:30 ранку за місцевим часом у неділю, 2 червня, повідомили організатори форуму, зазначає агенція AFP.

За даними організаторів, у форумі, що триватиме 2-4 червня, візьмуть участь понад 600 осіб 49 держав світу. Серед учасників - представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.

Особливістю цьогорічного форуму став високий рівень європейської делегації, у складі якої - прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, а також міністри оборони Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Швеції. Вважається, що мета їхньої участі у форумі - переконати більше азійських країн надати допомогу Україні в захисті від російської агресії.

Київ може бити західною зброєю по РФ

Нагадаємо, 30 травня видання Politico, посилаючись на трьох американських посадовців, повідомило, що Адміністрація президента США таємно надала Україні дозвіл завдати удари по території Росії з використанням наданої Америкою зброї, але винятково в районі Харковщини.

Пізніше директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер пояснив, що рішення США дозволити Києву удари американською зброєю по території РФ стосується всього регіону на півночі України.

31 травня стало відомо, що федеральний уряд Німеччини слідом за США надав Україні дозвіл використовувати передане Берліном озброєння також і для ударів по військових цілях в Росії.