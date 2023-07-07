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Зеленський прибув до Туреччини на зустріч з Ердоганом

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Володимир Зеленський у Стамбулі проведе переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом. Йтиметься, зокрема, про оборонну співпрацю і саміт НАТО, повідомив президент України.

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Володимир Зеленський під час прибуття до Болгарії, 6 липня 2023 року
Володимир Зеленський під час прибуття до Болгарії, 6 липня 2023 рокуФото: BGNES

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де проведе переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової ініціативи. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав Зеленський у Telegram ввечері у п'ятницю, 7 липня. 

Туреччина - четверта європейська країна, яку відвідує Володимир Зеленський за останні два дні. Напередодні він розпочав своє турне з візиту до Болгарії, а потім попрямував до Чехії. 7 липня президент України здійснив візит до Словаччини.

Переговори президентів Туреччини та України мають відбутися в Стамбулі.

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