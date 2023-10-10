Зеленський прибув до Румунії для обговорення посилення ППО

Володимир Зеленський назвав Румунію добрим сусідом, "чия підтримка з часом лише зростає". З президентом Клаусом Йоганнісом він обговорить розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 жовтня, прибув із візитом в Бухарест, де він зустрінеться із румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

"У нас великий спектр тем для переговорів", - зазначив український лідер у своюму Telegram.

На зустрічі з президентом Румунії Зеленський планує обговорити "подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами".

Зеленський подякував Румунії за масштабну допомогу та солідарність, яка дає двом країнам "змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої". "Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити", - зазначив президент України.

Читайте також:Румунія посилить кордон з Україною системами ППО - ЗМІ

У заяві офісу президента Йоганніса йдеться про те, що цей "візит підтверджує продовження безумовної підтримки Румунією України". На порядку денному обговорень буде "розширення транскордонних зв'язків, розвиток економічних відносин та європейська і євроатлантична інтеграція України", уточнюють у повідомленні.

Після зустрічі з президентом Йоганнісом Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Марчелом Чолаку.

Нагадаємо, 5 жовтня Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти у Гранаді. Під час двосторонніх переговорів Німеччина та Іспанія домовилися із Зеленським про надання Україні додаткових систем ППО.