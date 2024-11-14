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Зеленський представить наступного тижня "план cтійкості"

Валерій Сааков
14 листопада 2024 р.

Внутрішній "план стійкості" України буде представлений наступного тижня. Документ міститиме 10 пунктів, розповів президент Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський анонсував представлення наступного тижня так званого внутрішнього "плану стійкості". У четвер, 14 листопада, під час свого традиційного вечірнього відеозвернення, він розповів, що цей план міститиме 10 пунктів.

"Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього плану стійкості - того, що потрібно, щоб Україна вистояла. Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, з бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги", - сказав він.

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Які пункти міститиме "план стійкості"

За його словами, один із пунктів стосуватиметься культури. "Культурної спадщини України, сучасної культури, культурної дипломатії. Виробництво українського контенту, і заради цього - реальне, дієве об'єднання культурної спільноти в Україні. Це частина нашої сили та елемент гарантування зв'язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом - це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде", - сказав Зеленський.

Інші пункти стосуватимуться, зокрема, безпеки, енергетики, зброї - як українського виробництва, так і співпраці з партнерами. 

Вперше Зеленський анонсував підготовку цього плану в жовтні та пообіцяв представити його до кінця поточного року. 

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