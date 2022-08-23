Зеленський: Стяг України повернеться на окуповані території

Український державний прапор назавжди повернеться на тимчасово окуповані території, запевнив президент України Володимир Зеленський. "Синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де його дім. Там, де він має бути по праву. В усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Замайорить назавжди", - заявив Зеленський, виступаючи на церемонії підняття Державного прапора у вівторок, 23 серпня.

"У Мелітополі на площі Перемоги - там не може бути прапора тих, хто програє цю війну. У Херсоні на площі Свободи не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода", - сказав він. Зеленський додав, що український стяг знову буде на Азовському проспекті в Бердянську та на Зеленій алеї в Скадовську, над ЗАЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку та на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків - "там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці українські назви".

"І в Криму - в Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі український та кримськотатарський прапори. І як хтось не намагався би спотворити історію, саме ці прапори історично пов'язані з Кримом", - заявив президент.

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"Він буде в Лотугіно над Будинком культури ім. Тараса Шевченка і в Лисичанську над Палацом культури ім. Володимира Сосюри, бо поруч з цими іменами не може бути іншого прапору. Наш стяг знову майорітиме у Міловому біля Дзвону пам'яті, буде в Сєвєродонецьку поруч з пам'ятником козакам", - додав Зеленський.

"Український прапор символізує героїзм сьогодення"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вітаючи з Днем державного прапора, відзначив багатогранність символізму, який несе у собі український стяг.

"Український прапор, як і українська душа, - багатогранний. Він не лише береже пам'ять про славетне минуле нашої держави, а й символізує героїзм сьогодення. Синій - колір чистого, мирного неба та жовтий - колір родючих пшеничних і житніх ланів. А разом із цим ці кольори стали уособленням хоробрості, відваги та незламності", - написав Шмигаль у Telegram.

Прем'єр зазначив, що кольори державного прапора несуть у собі гордість за державу та її захисників, розраду та спокій для українських родин та надію для тих, хто "злою волею втратив домівку".

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