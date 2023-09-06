Зеленський порадиться зі Стефанішиною про е-декларування

Президент України Володимир Зеленський планує порадитися з віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною щодо ухваленого Радою закону про відновлення е-декларування. Про свій намір Зеленський розповів у Києві журналістами у середу, 6 вересня, відповідаючи на запитання, чи підпише він ухвалений напередодні закон, чи накладе вето.

"Я попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я ухвалю рішення. Їх два", - сказав глава держави, якого цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Е-декларування: шпарини для приховування статків залишаються?

НАЗК просить Зеленського ветувати закон

Нагадаємо, раніше цього дня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило про намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування державними службовцями своїх доходів і майна.

"Це дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України", - повідомляється на сайті НАЗК.

Напередодні Верховна Рада проголосувала за відновлення електронного декларування, але з обмеженнями. Зокрема, електронні декларації посадовців залишатимуться закритими для суспільства ще мінімум рік, оскільки депутати так і не підтримали відкриття публічного доступу до них.

Читайте також: Рада зробила перший крок до відновлення е-декларування депутатів і чиновників

Критика ухваленого закону про е-декларування за суперечливі й неоднозначні норми

У НАЗК пояснюють, що закон містить низку суперечливих норм. Зокрема, особа, яка подала свідомо неправдиві дані в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень, у разі сплати штрафу не потраплятиме до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Крім того, на думку НАЗК, Рада підтримала норму, яка фактично знищує цей реєстр. Ідеться про приховування даних реєстру шляхом не внесення до нього інформації про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, а також видалення більшості вже наявних даних про осіб, причетних до корупції.

Читайте також: Е-декларації: як замилити очі МВФ та влаштувати "санаторій" для топкорупціонерів

Рішення закрити на рік декларації також суперечить рекомендаціям Міжнародного валютного фонду.