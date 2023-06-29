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Зеленський попередив ЄС про можливість теракту РФ на ЗАЕС

Анастасія Шепелева
29 хв. тому

Президент України закликав глав держав і урядів ЄС засудити "російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС". Інакше наступною буде ЗАЕС, попередив Зеленський.

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Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Presidential Office of Ukraine

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, під час виступу закликав лідерів держав ЄС засудити теракт Росії на Каховській ГЕС.

"Важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС. Зауважу, якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС", - цитує виступ Зеленського його пресслужба.

Зеленський нагадав, що Європарламент відразу засудив російський теракт на Каховській гідроелектростанції. "Цей теракт призвів до найбільшого за десятиліття екоциду у Європі, і винні в ньому мають відповідати", - наголосив Зеленський.

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"Україна готова до початку переговорів про членство в ЄС"

У ході виступу Зеленський також наголосив на важливості унеможливлення обходу Росією санкцій в 12 пакеті санкцій, запровадженні обмежень проти атомної галузі РФ та подякував за продовження ще на рік вільної торгівлі з Європою.

Наприкінці виступу президент України зазначив, що нинішній час є історичним для початку переговорів про членство України в ЄС. "Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати", - наголосив Зеленський.

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Володимир Зеленський

Зеленський попередив ЄС про можливість теракту РФ на ЗАЕС

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