Зеленський обіцяє відплату за драмтеатр у Маріуполі (онлайн)

Війна Росії проти України - новини четверга, 16 березня.

++09.52++

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі притягти до повної відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів проти України. "Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Він також запевнив, що розслідування бомбардування драмтеатру триває. "Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу. Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", - наголосив український президент.

++08.57++

Контрнаступ українських військ може розпочатися вже в травні, вважаєамериканське видання Politico , спираючись на інформацію від офіційних осіб США. Зазначається, що керівництво в Києві поки не визначило стратегію операції, але є два варіанти. У першому випадку розглядається наступ на південь - через Херсон до Криму. Другий сценарій передбачає висування на схід із півночі, а потім у південному напрямку, відрізаючи сухопутний міст. При цьому джерела Politico вважають реалістичнішим другий варіант, адже російська армія зміцнила оборону на лівому березі Дніпра, а у ЗСУ замало живої сили для успішної десантної операції.

++08.40++

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, що можуть допомогти Україні протистояти іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це повідомило американське видання Axios посиланням на трьох ізраїльських та українських чиновників. Затвердження ліцензій відбулося в середині минулого місяця, про що міністр закордонних справ Елі Коен повідомив президентові України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва 15 лютого. Їх схвалили для двох ізраїльських компаній, які розробляють системи протидії безпілотникам - Elbit і Rafael.

++08.24++

Підрозділ Сил спеціальних операцій (ССО) при Збройних силах України знищили штурмову групу росіян під Бахмутом, повідомляє пресслужба ССО. "На Бахмутському напрямку оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що дані радіоперехоплень підтвердили результат роботи ССО.

++08.15++

Країни "Великої сімки" (G7) виступають проти пропозиції знизити стелю цін на нафту з Росії й мають намір залишити її на нинішньому рівні - 60 доларів за барель. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела. "G7 хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що підриває надії влади деяких європейських країн на посилення західних санкцій цього місяця", - пише видання. За даними журналістів, чиновники Єврокомісії нібито вже поінформували країни-члени клубу про позицію країн G7. Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Польща, Латвія і Литва закликають знизити встановлену в грудні стелю цін на нафту з РФ до 51,45 долара за барель.

++07.55++

Пентагон планує значно збільшити витрату коштів на виробництво боєприпасів - у проєкті оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік на ці цілі передбачено витратити 30,6 мільярда доларів, наводять слова заступника міністра оборони США і фінансового директора Пентагону Майкла Маккорда на сайті відомства . За його словами, це на 5,8 мільярда доларів більше, ніж у 2023 році.

"Безумовно, Україна поінформувала нас про недостатню гнучкість у нашій індустріальній базі... Ми маємо намір докласти зусиль, щоб піднятися на вищий рівень", - заявив Маккорд. Він також підкреслив, що боєприпаси будуть призначатися не тільки для України - програма орієнтована на весь Індо-Тихоокеанський регіон відповідно до стратегії національної безпеки США, що передбачає одним із центральних пунктів стримування Китаю.

++07.25++

Протягом минулої доби російські агресори не полишали спроб просунутися вглиб української території на Сході України. Згідно з оприлюдненим ранковим зведенням Генштабу ЗСУ основні зусилля війська РФ зосереджували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. "Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку тривали спроби росіян штурмувати місто Бахмут. Зазначається, що сили оборони відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них - Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках також фіксувалися наступальні дії росіян у районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки - 12, усі вони отримали відсіч від українських захисників. Російських обстрілів зазнали райони, зокрема, Новокалинового, Кам’янки, Ласточкиного, Авдіївки, Тоненького, Георгіївки, Невельського, Побєди, Вугледара, Времівіки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські сили ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець - Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, зазначається в зведенні.

Крім того, за минулу добу російські агресори завдали 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники збили російський літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції, поінформували в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні в Києві повідомляли про понад 90 атак з боку російських окупантів за добу, а 13 березня було зафіксовано понад 100 спроб наступу військ РФ.

