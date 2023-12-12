Зеленський пообіцяв сенаторам США й далі тиснути на агресора

Володимир Зеленський дуже детально пояснив американським сенаторам, якої допомоги Україна потребує і чому її важливо надати швидко, розповів лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав "потужною" зустріч американських сенаторів з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Вашингтоні у вівторок, 12 грудня.

Під час зустрічі за зачиненими дверима Зеленський дуже детально пояснив, якої допомоги Україна потребує і як вона допоможе Україні перемогти на полі бою, повідомив Шумер. Він також висловив переконання, що перемога Путіна у війні проти України була б "дуже, дуже небезпечною для Сполучених Штатів".

За словами Шумера, український президент також наголосив на необхідності швидкого надання допомоги - не лише тому, що вона потрібна Збройним силам України на полі бою, але й тому, що в іншому випадку подальше її ненадання дезорієнтуватиме інших партнерів України і союзників США, повідомляє dpa.

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Своєю чергою сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що, на його думку, у Сенаті можуть досягти угоди щодо продовження допомоги Україні та забезпечення безпеки кордону з Мексикою, на якому наполягають республіканці, до Різдва, якщо Конгрес задля цього погодиться відкласти різдвяні канікули, пише Reuters.

Зеленський: Зустріч була дружньою і відвертою

Сам Зеленський після зустрічі охарактеризував її як "дружню, відверту", а також "важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію". "Розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Відповів на запитання", - повідомив президент у Telegram. Він також зазначив, що подякував Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу "за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей".

"Президент поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу. Він акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї", - йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Також ішлося про важливість посилення ППО України для зменшення можливостей Росії в повітрі, захисту цивільних громадян, критичної та зернової інфраструктури.

Пізніше у вівторок президент США Джо Байден зустрінеться з Зеленським в Білому домі, їхній спільний брифінг після зустрічі заплановано о 23:15 за київським часом.

Виділення нової американської допомоги Україні наразі заблоковано через позицію депутатів Республіканської партії, адже дедалі більше республіканців висловлюють сумніви щодо підтримки України або взагалі відкидають її, нагадує dpa. За даними уряду США, кошти, раніше затверджені Конгресом для допомоги Україні, будуть повністю використані до кінця року.

Це вже третій візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної російської агресії.