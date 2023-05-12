Зеленський подякував Сунаку за далекобійні Storm Shadow

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком подякував за військову допомогу Україні. Сторони також обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком обговорив подальшу оборонну співпрацю двох країн і подякував за рішення Лондона передати Києву далекобійні ракети Storm Shadow. Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 12 травня, у Telegram.

"Подякував за суттєве посилення наших спроможностей далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу. Обговорили подальшу оборонну співпрацю", - написав він.

Окрім того, сторони скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами, повідомив президент України. "Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - наголосив він.

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Перша зброя дального радіуса дії для України

Рішення Великобританії передати Україні крилаті ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow напередодні підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За його словами, ця зброя дасть Україні більше змоги "захистити себе від жорстокості Росії, яка триває".

Storm Shadow - це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. З дальністю ураження у приблизно 250 кілометрів і здатністю нести боєприпас вагою у приблизно 450 кілограмів, вона в цілому схожа за характеристиками з американськими ATACMS наземного базування.

Україна тривалий час просила західних союзників надати їй далекобійні ракети з радіусом ураження у 250-300 кілометрів, насамперед, американські ATACMS, однак досі щоразу отримувала відмову. Багато оглядачів вже прогнозують, що рішення Лондона передати Україні такі ракети "змінить правила гри" на полі бою.

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Зазначимо, що Великобританія стала першою країною, яка вирішила надати Україні зброю дальнього радіуса дії. Раніше саме британці першими оголосили про надання Україні сучасних західних танків - 14 Challenger 2. Наразі Україна вже отримала всі обіцяні Великобританією танки.