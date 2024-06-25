Зеленський: Почався відлік до нашого членства в ЄС

25 червня офіційно стартують переговори про членство України в ЄС. Президент Володимир Зеленський та голова Євроради Шарль Мішель назвали це історичним днем.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував офіційний початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, який почнеться у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі о 16:30 за київським часом

"Саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС - уже сьогодні", - написав він.

Зеленський наголосив, що "сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України".

Президент нагадав етапи, які пройшла Україна до цього моменту. Так, 28 лютого 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна підписала заявку на вступ. "Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів", - зауважив Зеленський.

Шарль Мішель: Історичний момент

Тим часом голова Європейської Ради Шарль Мішель зауважив, що сьогодні розпочинаються переговори про вступ не лише з Україною, а й з Молдовою. "Сьогодні ми спостерігаємо історичний момент", - цитує його пресслужба Ради ЄС . Відкриття переговорів про вступ через перші міжурядові конференції є ключовою віхою, наголосив Мішель. При цьому він наголосив, що обидві країни продемонстрували вражаючу відданість реформам та досягли прогресу в таких сферах, як верховенство права, управління та судова система.

Втім, додав Мішель, країнам ще доведеться пройти тривалий шлях, який вимагатиме постійних зусиль, самовідданості та подальших істотних реформ. "Україні та Молдові потрібно буде продовжувати роботу зі зміцнення інституцій, продовжувати боротьбу з корупцією та посилювати економічну стабільність, щоб відповідати суворим стандартам повноправного членства в ЄС", - зазначив посадовець.

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Фон дер Ляєн: Бажаю Україні та Молдові успішного початку переговорів

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також вказала на необхідності обом країнам продовжувати працювати, аби стати повноправними членами ЄС. "Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже гарна новина для народів України, Молдови та всього Євросоюзу. Майбутній шлях буде важким, але сповненим можливостей. Бажаю Вам успішного початку переговорів!" - написала президентка ЄС у X.

Нагадаємо, Європейська Комісія 7 червня дала позитивну усну оцінку прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення Європейського Союзу, а також рекомендувала розпочати переговори щодо членства цих країн.

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Як довго триватимуть переговори, передбачити неможливо. Їхній темп залежить від швидкості реформ і відповідності законам ЄС у кожній країні. Однак у Брюсселі вказують, що одночасний початок переговорів України та Молдови не означає, що вони разом вступлять до Євросоюзу. Раніше Шарль Мішель заявляв про мету прийняти Україну до ЄС до 2030 року.