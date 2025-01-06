Зеленський пояснив важливість Курського напрямку

Операція ЗСУ на Курщині зв’язує численні російські сили, пояснив Зеленський. Він також заявив про значні втрати росіян на цьому напрямку.

Президент України Володимир Зеленський пояснив цілі й задачі операції Збройних сил України в Курській області РФ. Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 6 січня, під час свого традиційного вечірнього звернення, де він розповів про підсумки проведення засідання Ставки.

РФ втратила в Курській області 38 тисяч солдат - Зеленський

"Сьогодні рівно п’ять місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів - тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч - безповоротно", - зазначив Зеленський.

Курщина як буферна зона

Крім того, він пояснив, що для стримування українського наступу на Курщині, російське військово-політичне керівництво було змушене перекинути на Курщину "сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї".

Читайте також: Зеленський: КНДР втратила вже 3800 вбитими та пораненими в боях на боці РФ

"Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні російське міноборони повідомило про наступальні дії українських сил в Курській області, водночас у зведенні Генштабу ЗСУ про наступ Сил оборони на Курщині нічого не згадувалося, лише зазначалося, що на цей напрямок припадало понад третину усіх зафіксованих з початку доби боєзіткнень.