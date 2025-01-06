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Зеленський пояснив важливість Курського напрямку

Валерій Сааков
6 січня 2025 р.

Операція ЗСУ на Курщині зв’язує численні російські сили, пояснив Зеленський. Він також заявив про значні втрати росіян на цьому напрямку.

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Військовий ЗСУ на Курщині
Військовий ЗСУ на Курщині (архівне фото)Фото: Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture allaince

Президент України Володимир Зеленський пояснив цілі й задачі операції Збройних сил України в Курській області РФ. Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 6 січня, під час свого традиційного вечірнього звернення, де він розповів про підсумки проведення засідання Ставки.

РФ втратила в Курській області 38 тисяч солдат - Зеленський

"Сьогодні рівно п’ять місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів - тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч - безповоротно", - зазначив Зеленський. 

Курщина як буферна зона

Крім того, він пояснив, що для стримування українського наступу на Курщині, російське військово-політичне керівництво було змушене перекинути на Курщину "сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї".

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"Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні російське міноборони повідомило про наступальні дії українських сил в Курській області, водночас у зведенні Генштабу ЗСУ про наступ Сил оборони на Курщині нічого не згадувалося, лише зазначалося, що на цей напрямок припадало понад третину усіх зафіксованих з початку доби боєзіткнень.

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