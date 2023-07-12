  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Зеленський пояснив, де застосовуватимуть касетні боєприпаси

Олена Перепадя
2 год. тому

Отримані від США касетні боєприпаси Україна планує використовувати для ураження лише військових цілей і лише на своїх тимчасово окупованих територіях, заявив президент України Володимир Зеленський.

https://p.dw.com/p/4TlxS
Касетні боєприпаси, які не розірвалися, що їх знайшли поблизу Києва
Касетні боєприпасиФото: Jessica Koscielniak/USA TODAY/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заявив, що касетні боєприпаси, які передадуть Сполучені Штати Америки, Україна планує використовувати лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Про це він заявив у середу, 12 липня, на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після їхньої двосторонньої зустрічі у Вільнюсі. "Що стосується кластерних снарядів. Я хочу, щоб на це питання ми подивилися з боку справедливості. Росія використовує постійно, довгі роки, такі снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі та вбиває наших людей", - наголосив український президент.

Читайте також: Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

За його словами, отримані від США касетні боєприпаси Україна планує використовувати для ураження лише військових цілей і лише на своїх тимчасово окупованих територіях. Зеленський запевнив, що використання снарядів буде контрольованим, і ніде, крім зазначених територій, вони не використовуватимуться.

Резніков: Касетні боєприпаси змінять правила гри на полі бою

Передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою у боротьбі з окупаційними військами РФ. Сподівання щодо цього висловив на полях саміту у Вільнюсі український міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте також: Україна надала США п'ять обіцянок щодо касетних боєприпасів

"Коли ми отримали у травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це змінило правила гри. У липні ми отримали різні типи реактивних систем залпового вогню - це стало наступною зміною правил гри. Я сподіваюся, що касетні боєприпаси будуть наступним game changer як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій", - цитує Резнікова видання Politico. 

За словами українського міністра, партнери України будуть поінформовані про застосування і дію касетної зброї, про передачу якої США оголосили 7 липня

Як відомо, касетні боєприпаси включають ракети, бомби, реактивні та артилерійські снаряди, які розриваються у повітрі та розкидають легші снаряди на великій площі. Застосування цієї негуманної та невибіркової зброї заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, підписаною в Осло 2008 року. Низка країн з найбільшими арміями світу, серед яких Україна, Росія, США та Китай, не є підписантами конвенції.

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО в Литві.

Зеленський про саміт НАТО: З запрошенням був би ідеальним

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Історія "азовця", який двічі пережив російський полон

Історія "азовця", який двічі пережив російський полон

Конфлікти23 год. тому21:44 хв.
Filmprojektor

Без українського дубляжу: менше ходитимуть у кіно?

Без українського дубляжу: менше ходитимуть у кіно?

Кіно4 год. тому
VW ID.4 - перший електричний кросовер німецького концерну Volkswagen

Авторинок ФРН: зростання на тлі рецесії, VW наздоганяє Tesla

Авторинок ФРН: зростання на тлі рецесії, VW наздоганяє Tesla

Економіка22 год. тому
external

"НАТО хоче мати ЗСУ в Альянсі": військові про вступ в НАТО

"НАТО хоче мати ЗСУ в Альянсі": військові про вступ в НАТО

Конфлікти11 липня 2023 р.03:09 хв.
Турецький президент Ердоган і шведський прем'єр Крістерссон змогли досягти згоди за посередництва генсека НАТО Столтенберга

Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято

Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято

Конфлікти11 липня 2023 р.
NATO Holds 2023 Summit In Vilnius

Саміт НАТО: три сценарії для України

Саміт НАТО: три сценарії для України

Політика11 липня 2023 р.15:37 хв.
На головну сторінку