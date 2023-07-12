Зеленський пояснив, де застосовуватимуть касетні боєприпаси

Отримані від США касетні боєприпаси Україна планує використовувати для ураження лише військових цілей і лише на своїх тимчасово окупованих територіях, заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що касетні боєприпаси, які передадуть Сполучені Штати Америки, Україна планує використовувати лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Про це він заявив у середу, 12 липня, на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після їхньої двосторонньої зустрічі у Вільнюсі. "Що стосується кластерних снарядів. Я хочу, щоб на це питання ми подивилися з боку справедливості. Росія використовує постійно, довгі роки, такі снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі та вбиває наших людей", - наголосив український президент.

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За його словами, отримані від США касетні боєприпаси Україна планує використовувати для ураження лише військових цілей і лише на своїх тимчасово окупованих територіях. Зеленський запевнив, що використання снарядів буде контрольованим, і ніде, крім зазначених територій, вони не використовуватимуться.

Резніков: Касетні боєприпаси змінять правила гри на полі бою

Передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою у боротьбі з окупаційними військами РФ. Сподівання щодо цього висловив на полях саміту у Вільнюсі український міністр оборони Олексій Резніков.

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"Коли ми отримали у травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це змінило правила гри. У липні ми отримали різні типи реактивних систем залпового вогню - це стало наступною зміною правил гри. Я сподіваюся, що касетні боєприпаси будуть наступним game changer як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій", - цитує Резнікова видання Politico.

За словами українського міністра, партнери України будуть поінформовані про застосування і дію касетної зброї, про передачу якої США оголосили 7 липня.

Як відомо, касетні боєприпаси включають ракети, бомби, реактивні та артилерійські снаряди, які розриваються у повітрі та розкидають легші снаряди на великій площі. Застосування цієї негуманної та невибіркової зброї заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, підписаною в Осло 2008 року. Низка країн з найбільшими арміями світу, серед яких Україна, Росія, США та Китай, не є підписантами конвенції.