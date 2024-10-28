Моді може вплинути на закінчення війни - Зеленський

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському виданню The Times of India, опублікованому у понеділок, 28 жовтня.

Коментуючи заяву Моді про те, що той готовий працювати для встановлення миру в Україні, Зеленський закликав діяти, бо "будь-які пропозиції не повинні закінчуватися словами".

"Моді є прем'єр-міністром дуже великої держави. Така країна не може просто говорити, що вона зацікавлена в закінченні війни. Ми всі зацікавлені. Навіть Путін скаже, що він хоче миру... Моді може впливати на закінчення війни. Блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування праці оборонно-промислового комплексу Росії тощо зменшує можливості РФ воювати, скоротить термін війни проти нас", - сказав він.

Другий "саміт миру" може відбутися в Індії

Також Зеленський зазначив, що другий "саміт миру" теоретично може відбутися в Індії. "Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик - "саміт миру". Я вважаю, що ми могли б провести другий "саміт миру" в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися", - сказав він.

Водночас український президент додав, що Україна перед цим має почути пропозиції тих чи інших країн, зокрема Індії, Європейського Союзу, Африканського континенту, Бразилії та Китаю, але "тільки на основі нашого формату, бо війна у нас".

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Про "план перемоги" і запрошення України в НАТО

Відповідаючи на запитання про нещодавно оприлюднений "план перемоги", Зеленський наголосив, що цей документ "не є темою перемовин з Російською Федерацією", адже "план перемоги" - це план посилення України зараз і сьогодні". Також він зазначив, що у першому пункті плану не йдеться про швидке членство України в НАТО, а про запрошення до членства в НАТО, "щоб в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовний".

"Під час війни ми не можемо стати членами НАТО, ми не будемо нікого затягувати в це під час війни", - заявив президент України.

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"Саміт БРІКС провалився"

Зеленський також критично оцінив нещодавній саміт БРІКС у Росії, назвавши його провальним і пославшись на відсутність деяких лідерів країн, зокрема, Саудівської Аравії та Бразилії, що свідчить про те, що "союзу в БРІКСі немає".

"Я вважаю, що сам БРІКС розколює Путін його політикою війни. Я вважаю, що він (Путін. - Ред.) дуже хоче поляризувати світ і розділити його на так звані "Захід-плюс" і "БРІКС-плюс". У нього на сьогодні це не вийшло...", - сказав він.

Також Зеленський заявив, що навіть мирні бразильсько-китайські пропозиції, "які були достатньо умовними" Путін підтримувати не хоче "з точки зору територіальної цілісності України". "І для Китаю це ляпас, і для Бразилії це ляпас, тому і Бразилія не була присутня на рівні лідера", - додав президент.