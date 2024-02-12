Зеленський планує турне європейськими столицями - ЗМІ

Під час турне західноєвропейськими столицями Зеленський планує пролобіювати допомогу Україні, пише Bloomberg. Турне має відбутися перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

Президент України Володимир Зеленський планує провести турне західноєвропейськими столицями з метою лобіювання допомоги Україні у переддень Мюнхенської конференції з безпеки цього тижня. Про це повідомило в понеділок, 12 лютого, агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Зеленський анонсував представлення українського бачення 2024 року

Тим часом сам Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що на конференції у Мюнхені, що відбудеться 16-18 лютого, Україна представить своє бачення цього року.

"Провів сьогодні тривалу нараду щодо підготовки нашої міжнародної роботи в лютому. Зокрема, готуємося до Мюнхенської безпекової конференції - важливої не лише європейської, а й глобальної платформи. Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року - тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц закликав європейські країни посилити підтримку України на тлі затримки ухвалення оборонного пакета допомоги в США.

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