Зеленський: Питання мобілізації потребує змін

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача в п'ятницю, 1 грудня, обговорювали питання змін у нинішніх мобілізаційних заходах, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками зустрічі.

"Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни - і для кожного, хто зараз у війську, - для демобілізації, - і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови", - сказав Зеленський.

Він додав, що всі ці моменти має опрацювати військове керівництво та міністерство оборони, і представити Ставці для затвердження.

За його словами, вже сьогодні були озвучені "деякі пропозиції", але він чекає на "комплексні рішення".

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У Раді готують законопроєкт щодо мобілізації/демобілізації

Минулого тижня голова фракції провладної партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія повідомив, що парламентський комітет з питань оборони готує комплексний законопроєкт щодо мобілізації та демобілізації на основі всіх поданих у Раду ініціатив. За його словами, документ має бути розроблений до кінця року.

Арахамія стверджує, що відповідей на питання демобілізації військове керівництво не надає. "Тому ми як депутати будемо вимагати цих відповідей або будемо просто самі приймати рішення", - заявив він.

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Міноборони з'ясовує кількість потенційного резерву

У міноборони на запит DW повідомили, що готують проєкт "Оберіг", який передбачає створення єдиного державного електронного реєстру військовозобов'язаних, а також втілюють новий підхід до поповнення лав Збройних сил України (ЗСУ) в формі рекрутингу.

"Відповідно до реалізації вищезазначених проєктів стане зрозумілою кількість потенційного особового складу резерву. Після цього можна буде розглядати можливість демобілізації", - сказали в міністерстві.

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