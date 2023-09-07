Зеленський підвищив Буданова у званні у День розвідки

У День воєнної розвідки України указом президента Володимира Зеленського начальник ГУР МО Кирило Буданов отримав військове звання генерал-лейтенанта.

Президент України Володимир Зеленський підвищив звання начальника головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Кирила Буданова з генерал-майора до генерал-лейтенанта. Відповідний указ опублікований на сайті президента України.

Зеленський присвоїв нове військове звання Буданову в четвер, 7 вересня - у День воєнної розвідки України.

Сам Буданов зранку привітав колег відео зі святковим тортом.

Зеленський у соціальних мережах також подякував українським розвідникам "за кожен результат". "Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду", - написав він.

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