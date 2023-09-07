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Зеленський підвищив Буданова у званні у День розвідки
7 вересня 2023 р.
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Президент України Володимир Зеленський підвищив звання начальника головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Кирила Буданова з генерал-майора до генерал-лейтенанта. Відповідний указ опублікований на сайті президента України.
Зеленський присвоїв нове військове звання Буданову в четвер, 7 вересня - у День воєнної розвідки України.
Сам Буданов зранку привітав колег відео зі святковим тортом.
Зеленський у соціальних мережах також подякував українським розвідникам "за кожен результат". "Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду", - написав він.
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