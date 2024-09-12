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Зеленський про контрнаступ РФ на Курщині: Це за нашим планом

Віолетта Чайковська
12 вересня 2024 р.

Українська та російська влада вперше публічно підтвердили контрнаступальні дії армії РФ у Курській області Росії.

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Курськ
Україна та Росія офіційно підтвердили контрнаступальні дії російських військ у Курській області РФФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture-alliance

Влада України вперше публічно визнала контрнаступ російської армії в Курській області РФ.

Це в четвер, 12 вересня, підтвердив президент Володимир Зеленський. При цьому він запевнив, що Україна передбачала такий сценарій та готова до нього.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - сказав він на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою пресконференції в Києві.

Міноборони РФ: повернули контроль над 10 н.п. Курщини

Орієнтовно в цей же час інформацію про російський контрнаступ вперше підтвердила влада РФ.

У міністерстві оборони Росії випустили заяву в Telegram, у якій стверджується, що за дві доби війська РФ повернули контроль над 10 населеними пунктами Курщини

Військова операція ЗСУ в Курській області РФ

6 серпня Збройні сили України (ЗСУ) почали проводити наступальну воєнну операцію на території Курської області Росії.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 27 серпня під контролем України було 1,3 тисячі квадратних кілометрів території РФ і 100 російських населених пунктів.

Зеленський пояснив операцію необхідністю створення "буферної зони" на території Росії.

Неофіційні повідомлення про контрнаступ РФ почали з'являтися 10 вересня.

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