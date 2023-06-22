Зеленський підписав закон про заборону книжок з РФ та РБ

Зеленський підписав закон, що забороняє ввезення книжок з РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій, ухвалений парламентом ще рік тому. Водночас документ направили ЄС для вивчення відповідності нормам Союзу.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 червня, підписав закон, що забороняє ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій України. Про це він повідомив у Telegram.

"Підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Вважаю закон правильним", - написав президент.

Водночас, за його словами, текст документу направили інституціям ЄС для оцінки того, чи можуть його окремі норми вплинути на виконання зобов’язань України у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Як пояснив президент напередодні у відповіді до електронної петиції із закликом підписати цей закон, саме ці застереження стали причиною затримки затвердження документу, ухваленого парламентом рік тому.

Невідповідність Конституції?

У відповіді на петицію Зеленський зазначав, що деякі норми законодавчого акту мають ознаки невідповідності частині третій статті 10 та частині другій статті 24 Конституції України. Зокрема, у статті 24 йдеться про те, що "не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Як зазначив Зеленський, міністерство юстиції, міністерство закордонних справ України радили йому ветувати документ. "МЗС зазначило, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу", - йдеться у відповіді Зеленського від 20 червня 2023 року.

Читайте також: Юрій Андрухович: Російське суспільство поки що деградує