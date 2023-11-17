Зеленський підписав закон про вилучення "військового" ПДФО

Закон передбачає перерахування "військового" ПДФО до держбюджету з 1 жовтня 2023 року і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 листопада, підписав закон, що передбачає передачу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплати військовослужбовців і поліцейських не в місцеві бюджети, а у спеціальний фонд державного бюджету. Це випливає з картки відповідного закону №10037, розміщеній на сайті Верховної Ради .

Документ, який парламент ухвалив 8 листопада, передбачає перерахування "військового" ПДФО до держбюджету з 1 жовтня 2023 року і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан. Завдяки цьому очікується у 2024 році направити додатково 96 мільярдів гривень на потреби оборони, зокрема на дрони та виробництво боєприпасів і зброї. Документ також передбачає, що доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони.

Ініціативу критикують на місцях

Рішення щодо "військового" ПДФО критикують на місцях. Так, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, наголосив, що парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати гроші з бюджетів міст військовим. "Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування", - вважає він.

Читайте також: Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Водночас Кличко наголосив, що всі міста й так "платять в держбюджет 40 відсотків ПДФО своїх громад". На його думку, рішення парламенту особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету.

Народні депутати вносили до парламенту шість проєктів постанов, які блокують підписання цього закону. Втім, на планерному засіданні 10 листопада їх було відхилено.

Нагадаємо, дискусія про використання податків з зарплат військових виникла на тлі гучних суперечок у зв'язку з проведенням місцевою владою масштабних ремонтів і реконструкцій, водночас волонтери змушені збирати кошти серед громадян на потреби військових. Волонтери закинули громадам марнотратство десятків мільйонів гривень з місцевих бюджетів під час війни, а в уряді задумалися над тим, чи не варто обмежити місцевій владі фінансові потоки, а кошти централізовано розподілити на потреби військових.