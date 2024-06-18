Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Закон забезпечує приєднання до спільної роумінгової зони з ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома".

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу". Про це у вівторок, 18 червня, повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Його прийнято на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на практиці українці під час поїздок до ЄС будуть дзвонити, надсилати SMS та передавати дані без додаткової плати. Своєю чергою, перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатися і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

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"Також завдяки цьому Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій", - переконані у Верховній Раді.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС 22 травня.