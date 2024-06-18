Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС18 червня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу". Про це у вівторок, 18 червня, повідомила пресслужба Верховної Ради.
"Його прийнято на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на практиці українці під час поїздок до ЄС будуть дзвонити, надсилати SMS та передавати дані без додаткової плати. Своєю чергою, перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатися і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Читайте також: Безкоштовний роумінг: ЄК погодила зміни до угоди про асоціацію з Україною
"Також завдяки цьому Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій", - переконані у Верховній Раді.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС 22 травня.